Richard Ríos marca con el Benfica en la Liga de Portugal

El Benfica de Portugal consiguió su victoria número 28 en la Liga de Portugal y sigue invicto en este torneo en el que además, tiene 8 empates y cero derrotas. El equipo de José Mourinho enfrentó al Arouca en la jornada 26 y logró llevarse los 3 puntos para Lisboa.

Sin embargo, el partido no comenzó bien para el Benfica. Al minuto 7 de juego el Arouca lo sorprendió y provocó un lanzamiento desde el punto de pena máxima cobrada por Iván Martínez Gonzálvez. Resultado que preocupaba a los visitantes.

El resultado cambió al minuto 50. Allí apareció Richard Ríos para dar tranquilidad a su equipo. El colombiano aprovechó un tiro de esquina, se paró en la mitad del área y, sin marca, siguió el rumbo del balón, cabeceó y marcó la igualdad.

Este es el primer gol del colombiano en la liga y el cuarto en todas las competencias, ya había marcado en la Champions League ante el Nápoles, y en la Taca de Portugal ante el Atlético PC y el Farense.

Tras el gol del colombiano llegó el del triunfo. Franjo Ivanovic marcó el segundo para el Benfica cuando ya se terminaba el partido. Al minuto 96, le dio la victoria al equipo de Lisboa que sigue en la pelea por el título junto al Porto y al Sporting.

Con este triunfo, el Benfica suma 62 puntos, las mismas del Sporting y cuatro menos que el Porto, pero estos dos equipos tienen un partido menos. En la próxima jornada, el equipo de Ríos enfrentará al Guimaraes.