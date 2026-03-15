🔴EN VIVO Minnesota vs. Vancouver Whitecaps: James Rodríguez apunta a su debut en la MLS

El colombiano podría sumar sus primeros minutos con Minnesota United frente al equipo de Thomas Müller en la MLS.

La expectativa por el estreno de James Rodríguez en la Major League Soccer continúa creciendo y todo indica que su debut podría darse este fin de semana. El volante colombiano ha estado entrenando con normalidad y entró en la convocatoria de Minnesota United para el duelo frente a Vancouver Whitecaps.

El entrenador del conjunto estadounidense, Cameron Knowles, confirmó que el ‘10’ de la Selección Colombia está disponible para el compromiso, luego de varias semanas en las que fue convocado pero permaneció en el banco de suplentes.

El encuentro también tendrá un atractivo especial, ya que James podría reencontrarse en cancha con Thomas Müller, con quien compartió vestuario en el Bayern Múnich durante su etapa en el fútbol alemán.

En la tabla de la Conferencia Oeste, Minnesota United llega ubicado en la décima posición con cuatro puntos, mientras que Vancouver atraviesa un gran momento en el inicio del campeonato con puntaje perfecto tras tres partidos disputados. El duelo se jugará este domingo y podría marcar el esperado estreno del colombiano en la MLS.

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