Se cancelan las carreras de Bahréin y Arabia Saudita

La Fórmula 1 confirmó que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita no se disputarán en abril, debido a la situación actual que atraviesa la región de Oriente Medio. La decisión se tomó tras una evaluación conjunta entre la organización del campeonato y la Federación Internacional de Automóvil (FIA).

Le puede interesar: América 1-1 Tolima: Resumen y goles del partido de la jornada 11 de la Liga Colombiana

Según el comunicado oficial, se estudiaron distintas alternativas para mantener el calendario, pero finalmente se determinó no reemplazar las carreras previstas para ese mes. Además, las rondas de las categorías soporte como Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se disputarán en las fechas programadas.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, aseguró que se trató de una determinación compleja, pero necesaria. “Fue una decisión difícil de tomar, pero es la correcta considerando la situación actual en Oriente Medio. Agradecemos a la FIA y a los promotores por su apoyo y comprensión”, señaló el directivo, quien también expresó su deseo de regresar a estos escenarios cuando las condiciones lo permitan.

Le puede interesar: Vancouver Whitecaps 6-0 Minnesota: Resumen y goles del partido del debut de James en la MLS

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, enfatizó que la seguridad es la prioridad para el automovilismo mundial. “La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Esperamos que la estabilidad regrese pronto a la región”, afirmó.

Desde las sedes afectadas también respaldaron la medida. El director ejecutivo del Circuito Internacional de Baréin, Salman bin Isa Al Khalifa, expresó el apoyo total a la decisión, mientras que el presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, Khalid bin Sultan Al‑Abdullah Al‑Faisal, señaló que los aficionados esperaban con entusiasmo la carrera, pero comprenden las razones que llevaron a modificar el calendario de la temporada 2026.

Le puede interesar: Thomas Müller tras la llegada de James a la MLS: “En Múnich siempre decía que se congelaba”

Comunicado de la FIA