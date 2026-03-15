Thomas Müller tras la llegada de James a la MLS: “En Múnich siempre decía que se congelaba”

Las decisiones de carrera de James Rodríguez siguen generando reacciones en el mundo del fútbol. En esta ocasión, quien se refirió a la llegada del colombiano a la Major League Soccer fue su excompañero en el Bayern Múnich, Thomas Müller , quien reconoció que la elección del destino lo tomó por sorpresa.

El alemán recordó entre risas las conversaciones que tenían cuando compartían vestuario en el club bávaro, especialmente las quejas del volante sobre el clima durante el invierno en Alemania.

“Me sorprendió un poco que eligiera Minnesota porque en Múnich siempre contaba historias sobre el frío y que se congelaba en invierno”, comentó Müller.

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El atacante también insinuó que quizá el colombiano busca una nueva experiencia de vida en Estados Unidos, aunque admitió que todavía tiene curiosidad por preguntarle directamente sobre su decisión.

“No estoy seguro, tal vez quiso probar un estilo de vida diferente. No lo sé, tengo curiosidad por preguntarle qué está pasando”, añadió.

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Incluso, Müller bromeó recordando que pensaba que James prefería climas más cálidos. “Yo pensaba que te gustaba estar en zonas más cálidas”, concluyó.

Las declaraciones del alemán reflejan la sorpresa que ha generado en algunos excompañeros la elección del colombiano de continuar su carrera en un lugar conocido por sus inviernos extremos, algo que contrasta con las experiencias que él mismo relataba durante su etapa en Alemania.

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Estas declaraciones se conocen en la previa de lo que será un nuevo compromiso en la Major League Soccer, donde el Minnesota United FC, equipo en el que milita James Rodríguez, se enfrentará al Vancouver Whitecaps FC. El encuentro está programado para las 3:30 p. m., en un duelo que genera expectativa por el debut del volante colombiano, quien sigue siendo una de las principales figuras a seguir dentro del torneo norteamericano.