Satena reabre ruta Bogotá – La Macarena para la temporada turística de Caño Cristales

La aerolínea Satena anunció la reapertura de la ruta aérea entre Bogotá y La Macarena con motivo del inicio de una nueva temporada turística en esta región del Meta, uno de los destinos de naturaleza más visitados del país.

La operación estará disponible desde el 5 de junio hasta el 15 de noviembre de este año, periodo en el que se registra la mayor llegada de visitantes a este municipio del sur del Meta, reconocido internacionalmente por albergar Caño Cristales, considerado uno de los ríos más hermosos del mundo por su particular coloración natural.

Vuelos entre Bogotá y La Macarena tres veces por semana

De acuerdo con la aerolínea, los vuelos estarán programados los miércoles, viernes y domingos, lo que permitirá fortalecer la conectividad entre la capital del país y esta zona del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, donde el acceso terrestre continúa siendo limitado.

La operación se realizará en aeronaves ATR 42, con itinerarios que permitirán viajar desde Bogotá hacia La Macarena en horas de la mañana y regresar a la capital el mismo día, facilitando la planificación de visitas durante la temporada turística.

“Con esta operación buscamos facilitar el acceso a la región durante la temporada alta y seguir cumpliendo nuestra misión de conectar zonas del país donde el transporte aéreo resulta fundamental para el desarrollo local”, señaló Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

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Conexión aérea con Villavicencio

Adicionalmente, Satena continuará operando la ruta aérea entre Villavicencio y La Macarena, con vuelos los lunes y viernes, una conexión habilitada desde 2023 con el objetivo de fortalecer la conectividad regional y dinamizar la economía del territorio.

Tarifas y temporada de turismo hacia Caño Cristales

La aerolínea informó que las tarifas para esta ruta comienzan desde $323.700 en el trayecto Bogotá–La Macarena y desde $314.000 en el vuelo de regreso, con el propósito de incentivar la llegada de visitantes durante la temporada.

Conectividad aérea impulsa el desarrollo regional

Según la aerolínea, la conectividad aérea es un factor clave para el desarrollo económico de territorios apartados, ya que facilita la llegada de turistas y fortalece las actividades productivas de las comunidades locales.

“La conectividad aérea es determinante para que territorios como La Macarena puedan aprovechar su potencial turístico”, agregó Zuluaga Castaño.

Con esta reapertura anual de la ruta, Satena reafirma su papel como la aerolínea encargada de conectar destinos estratégicos del país, especialmente aquellos donde las condiciones geográficas hacen del transporte aéreo la principal alternativa de movilidad.