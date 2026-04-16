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16 abr 2026 Actualizado 03:54

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Economía

Tras quedar en libertad, reaparece el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla en un foro de la UNAL

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recuperó su libertad por vencimiento de términos, por el de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Tras quedar en libertad por vencimiento de términos, reapareció el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, participando en un foro sobre el papel de los bancos centrales realizado en la Universidad Nacional.

Bonilla está vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD, reapareciendo tras las demoras procesales en su caso.

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