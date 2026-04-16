¿Qué pasará con el Ingreso Mínimo Garantizado tras cambios en el Sisbén? Alcalde Galán respondió

Durante el mandato de Carlos Fernando Galán en la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) se ha consolidado como una de las principales herramientas para la mitigación del hambre y la pobreza, beneficiando a cerca de 1,7 millones de participantes.

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Sin embargo, han surgido dudas entre los participantes a raíz de los cambios que ha tenido en el 2026 y la actualización del Sisbén por parte del Departamento de Planeación Nacional (DNP), que ha llevado a que el 29,78 % de los hogares tengan cambios en su clasificación.

¿Qué pasará con Ingreso Mínimo Garantizado en 2026?

Dada la incertidumbre de los beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado, la Alcaldía Mayor de Bogotá llevó a cabo una “Megaferia”, con la participación del alcalde Carlos Fernando Galán. para resolver dudas sobre el programa.

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Así las cosas, el alcalde Galán anunció que, sin importar la reclasificación que se produzca por la actualización del Sisbén, más de 88.000 adultos mayores que hacen parte del programa seguirán recibiendo el auxilio económico por parte de la entidad.

“No vamos a sacar a un solo adulto mayor del Ingreso Mínimo Garantizado. Todos los que hoy reciben este apoyo lo seguirán recibiendo, independientemente de cambios en su clasificación del Sisbén”, expresó el mandatario.

De igual manera, Galán destacó el crecimiento del programa durante su administración: “Cuando llegamos, este apoyo beneficiaba a cerca de 38.000 adultos mayores. Hoy estamos llegando a más de 88.000. Hemos ampliado la cobertura en más de 50.000 personas”.

¿Qué otros beneficios entrega el IMG en Bogotá?

El Distrito destacó que el programa de IMG en 2026 incluye pasajes gratis en TransMilenio, de los cuales se benefician cerca de 450.000 personas.

“El acceso a la ciudad también depende de la posibilidad de moverse en ella. Por eso avanzamos en garantizar transporte para quienes más lo necesitan”, señaló el alcalde.

¿Cuánto paga Ingreso Mínimo Garantizado en 2026?

Las transferencias de IMG en 2026 incluyen los siguientes grupos de beneficiarios y valores:

Sisbén A : Entre $92.000 y $472.500, transferencia no condicionada.

: Entre $92.000 y $472.500, transferencia no condicionada. Personas con discapacidad Sisbén A, B, C1-C9: $190.000.

$190.000. Adultos mayores Sisbén B: $150.000

$150.000 Jóvenes ruta intersectorial de inclusión social y productiva: Entre $200.000 y $400.000 por joven, por transferencia; hasta 3 en el año.

Desde comienzos de 2026, la SDIS anunció una disminución en el valor de las transferencias monetarias al componente de pobreza extrema.

Este movimiento, según explicó la entidad, se justifica en la disminución de la pobreza extrema registrada por el DANE en Bogotá de 1,7 % entre 2023 y 2024 y el aumento del ingreso medio de un 20 % en los hogares participantes.

Los valores quedaron así:

Clasificación Sisbén Monto mínimo hogar Monto máximo hogar A1-A2 2025: $181.000

2026: $135.000 2025: $905.000

2026: $472.500 A3-A5 2025: $122.000

2026: $92.000 2025: $610.000

2026: $322.000

El instituto aclaró que el cálculo de la transferencia parte del monto por persona, el cual se multiplica por un número definido por la estrategia; esta variable antes era 5 y en 2026 se fijará en 3,5.

En consecuencia, el monto para hogares de 5 o más personas quedó así: