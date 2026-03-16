Prepárate para vivir el II Festival de Música Clásica con conciertos gratuitos en toda la ciudad

En Cali la música clásica vuelve a abrirse espacio en distintas partes de la ciudad. Del 24 de marzo al 4 de abril se realizará el II Festival de Música Clásica 2026, una iniciativa que busca llevar conciertos gratuitos a diferentes escenarios y acercar este género musical a nuevos públicos.

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A diferencia de los festivales tradicionales que se concentran en un solo lugar, esta edición propone que la música recorra la ciudad. Durante doce días habrá presentaciones en teatros, iglesias, universidades, centros culturales e incluso en algunos barrios, con el objetivo de que más personas puedan encontrarse con la música sinfónica y sacra.

El festival tiene como lema “Nuevos vientos de ciudad”, una idea que, según los organizadores, busca reflejar el momento cultural que vive Cali y la manera en que el arte puede convertirse en un punto de encuentro para la ciudadanía.

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La secretaria de Cultura de la ciudad, Leydi Higidio, explicó que el evento no solo es una agenda de conciertos, sino también una plataforma para los artistas y los procesos musicales que existen en la ciudad.

La programación incluirá la participación de artistas locales, agrupaciones nacionales y un invitado internacional proveniente de Chile. Además, se realizaron diez conciertos protagonizados por procesos artísticos de la ciudad, muchos de ellos formados en espacios comunitarios y académicos.

Entre los participantes también habrá montajes que reúnen a artistas de instituciones como la Universidad del Valle, el Instituto Departamental de Bellas Artes y la Banda Departamental del Valle del Cauca.

Más allá del espectáculo musical, el festival también busca abrir espacios para que nuevos públicos se acerquen a este tipo de música y para que la cultura siga siendo una herramienta de encuentro en la ciudad.

En total serán doce días de programación con entrada libre, donde la música clásica dejará los escenarios habituales para recorrer diferentes lugares de Cali y encontrarse con públicos diversos.

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