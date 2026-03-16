Autoridades analizan posible presencia de la banda La Inmaculada en Cali

La presunta presencia de la banda criminal La Inmaculada, organización originaria de Tuluá, está siendo analizada por las autoridades en Cali, luego de que el tema fuera planteado durante una sesión del Concejo de la ciudad.

La inquietud surgió en medio de la presentación oficial del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Herbert Benavidez, quien expuso ante los concejales su plan de trabajo y los avances en la construcción del mapa criminal de la capital del Valle del Cauca.

Durante la sesión, algunos cabildantes preguntaron por la posible llegada a Cali de esta organización criminal, conocida por haber sido liderada por alias “Pipe Tuluá”, quien fue extraditado a Estados Unidos.

Frente a estas inquietudes, el alto oficial explicó que, por ahora, no existen evidencias que confirmen la presencia o actuación criminal de esta banda en la ciudad, aunque el tema hace parte de los análisis de inteligencia.

“En el área metropolitana confluyen diferentes grupos de delincuencia común y organizada. Dentro de los análisis criminológicos que estamos adelantando se está construyendo el mapa criminal, identificando focos de actores delincuenciales y verificando si hay nuevos grupos con incidencia en la ciudad”, explicó el general Benavidez.

Sobre la posible relación entre esta estructura criminal y el ataque sicarial en el que fue asesinado Carlos Alberto Delgado, alias ‘Cajón’, de 37 años, ocurrido a inicios de marzo en el barrio Centenario, las autoridades señalaron que hasta el momento no hay evidencias que vinculen ese homicidio con la banda La Inmaculada.

“Cada hecho de homicidio tiene un proceso investigativo. Las hipótesis que circulan hacen parte de las labores de investigación y deben ser verificadas”, agregó el comandante de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con los organismos de investigación, alias ‘Cajón’ no estaría liderando esta organización criminal. Según las indagaciones, quien estaría al mando de la estructura sería alias ‘Nacho’, hermano de alias “Pipe Tuluá”.

Las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar o descartar la presencia de la banda La Inmaculada dentro del mapa criminal de Cali.