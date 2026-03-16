“Tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí”, Alexander López llama a minga de cara a elecciones

Cali

Durante un encuentro con comunidades indígenas del departamento del Cauca, el senador Alexander López Maya, lanzó un llamado a la minga a trabajar por la victoria en primera vuelta en las elecciones del próximo 31 de mayo.

El congresista aseguró que comenzó la cuenta regresiva para consolidar la propuesta política que respalda al presidente Gustavo Petro, representada en la fórmula de Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué, advirtiendo que una segunda vuelta pondría en riesgo las aspiraciones electorales del partido de Gobierno.

“Estamos en Minga y vamos a montarla en la Chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno. Tenemos 79 días y el 31 de mayo tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí. No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que, en segunda vuelta, nos van a joder”, afirmó el senador.

El dirigente también anunció que recorrerán el país para promover las candidaturas del Pacto Histórico y consolidar el respaldo ciudadano.

“Es nuestro compromiso, es nuestro sueño y no descansamos y refrésquense con chirrinchi, con biche, con lo que sea, pero aquí nadie duerme, aquí nadie descansa, aquí estamos en Minga por la patria”, agregó.

Aunque sus declaraciones han generado inquietud en distintos sectores, que señalan que podrían traducirse en bloqueos, el senador López Maya aclaró que sus palabras han sido “tergiversadas” y negó que se trate de convocar acciones ilegales.

Según el congresista, su llamado a una “minga por Colombia” hace referencia a una estrategia de diálogo y recorrido político por el país.

“La minga consiste en el diálogo para construir y reflexionar frente a la defensa de los derechos, el territorio y la autonomía, que es el legado que nos han dejado nuestros pueblos indígenas”, explicó.

El senador agregó que la movilización a la que se refiere consiste en recorrer el país durante la campaña electoral para promover la candidatura vicepresidencial de Aída Quilcué, utilizando chivas, como es común en zonas rurales.