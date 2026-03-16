Por encontrar oro, habrían asesinado a policías de Tránsito en Guataquí, Cundinamarca

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey aseguró que según información preliminar los uniformados adscritos a la Policía de Tránsito del departamento habrían sido atacados en la vía Girardot- Neiva por descubrir el transporte ilegal de oro.

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“(…) los uniformados realizaban un operativo de registro y control cuando ordenaron detener una camioneta para una verificación de rutina. Durante el procedimiento, al adelantar la inspección del vehículo, los policías habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal. En medio de esta situación se produjo una agresión contra la subintendente García, quien quedó gravemente herida y falleció en un centro asistencial minutos después de su ingreso. El patrullero Daza murió en el lugar de los hechos”, dijo el gobernador.

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Tras los hechos se desplegó un operativo que permitió la captura de tres personas, presuntamente responsables de estos actos, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes. El caso continúa en investigación.

“Extendemos nuestra solidaridad con las familias de la subintendente García y del patrullero Daza, así como con toda la Policía Nacional. Su entrega al servicio del país merece respeto y gratitud. Confiamos en que las autoridades esclarecerán estos hechos y que los responsables responderán ante la justicia. Su muerte no quedará impune”, concluyó el gobernador.