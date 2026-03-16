No reconocer violencia y víctimas es un absurdo de extrema derecha: Petro tras polémica de Cepeda

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y el senador Iván Cepeda. Foto: Presidencia de Colombia/ EFE.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica por el discurso del candidato Iván Cepeda sobre Antioquia y señaló que la región no puede olvidar su historia.

Según el mandatario, el paramilitarismo “nace en Puerto Berrío y se extiende por todo el Magdalena medio con decenas de miles de campesinos asesinados”.

“No reconocer la violencia y las víctimas es un absurdo de extrema derecha irracional, es negacionismo de alto nivel”, agregó.

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