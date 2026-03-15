Caso UNRGD: Esposo de Karen Manrique reclamó su credencial como representante electa por Arauca

Gustavo González Ruiz recibió la credencial que certifica la elección a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de su esposa, Karen Manrique. Foto: Cortesía

La diligencia se cumplió en la ciudad de Arauca, donde Gustavo González Ruiz, recibió la credencial que certifica la elección de su esposa, Karen Manrique, como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz. La dirigente política obtuvo más de 5 mil votos en esta jurisdicción creada tras la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC.

El hecho ocurre pocos días después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura de Manrique dentro de un proceso que investiga presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según las autoridades, el expediente estaría relacionado con supuestos acuerdos para respaldar iniciativas del Gobierno en el Congreso a cambio de beneficios contractuales y la asignación de recursos en proyectos regionales.

En el mismo acto protocolario, las autoridades electorales entregaron las credenciales a los representantes elegidos por la jurisdicción ordinaria del departamento para el periodo legislativo 2026-2030.

Los documentos fueron otorgados a Germán Rozo Anís, del Partido Liberal, y a Manuel Pérez Rueda, del Centro Democrático, quienes ocuparán las curules correspondientes al departamento de Arauca en la próxima legislatura.

La distribución de estos escaños generó debate político en el departamento, debido a cuestionamientos sobre la asignación de la segunda curul y las disputas entre colectividades tradicionales.

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