“Como no pueden con nosotros, acuden a la calumnia”: Cepeda por polémica sobre Antioquia

El libro de Iván Cepeda a la Comisión de la Verdad y la invitación a Uribe / Colprensa

Una nueva polémica se armó este fin de semana, por cuenta de unas declaraciones que el candidato presidencial Iván Cepeda hizo sobre el departamento de Antioquia.

Se trató de un discurso que realizó en el Parque Berrío, donde Cepeda hizo un recuento de la historia de Antioquia, y lo que pasó desde la década de 1980.

Dijo que: “en palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”. Además, afirmó que “en el centro de esa macabra realidad emergió Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico”.

Estas declaraciones han sido blanco de cuestionamientos por parte de la derecha colombiana, pues hasta el Centro Democrático publicó que: “rechazamos la narrativa de odio y estigmatización de Iván Cepeda contra Antioquia".

Paloma Valencia, por su parte, también salió al frente a defender al departamento, y aseguró que Antioquia es ejemplo de emprendimiento, pujanza, liderazgo cívico y compromiso social, que ojalá pueda ser replicado por otras regiones del país.

Abelardo de la Espriella, tampoco se quedó atrás y dijo que el discurso de Cepeda “mancha al pueblo pujante y trabajador”.

¿Qué dijo Cepeda sobre la polémica?

El candidato presidencial, Iván Cepeda aseguró que tergiversaron su discurso sobre lo que dijo de Antioquia, y crearon una campaña de desinformación para afectar su carrera por la Casa de Nariño.

“Como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y la calumnia”, dijo.