Polémica política por declaraciones de Iván Cepeda sobre Antioquia agitó la campaña presidencial

Las referencias del candidato presidencial Iván Cepeda a Antioquia dentro de su programa de gobierno en un discurso titulado “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, desataron una fuerte controversia en el escenario político nacional, especialmente entre aspirantes presidenciales y figuras cercanas a la centro derecha que consideran las afirmaciones como una estigmatización del departamento.

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”, afirmó Cepeda en el documento.

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Entre las primeras reacciones estuvo la del también candidato presidencial del partido Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella, quien señaló que el discurso de Cepeda “mancha al pueblo pujante y trabajador” y defendió a Antioquia como símbolo de desarrollo económico, modernidad y libertad. El dirigente sostuvo que el departamento ha sido víctima de la violencia del narcotráfico y de los grupos armados ilegales, y pidió respeto por sus habitantes.

En la misma línea, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó con dureza las declaraciones del aspirante del Pacto Histórico. La dirigente afirmó que lo dicho por Cepeda no solo afecta a los antioqueños, sino que también constituye una ofensa para el país. Además, resaltó que Antioquia ha sido un territorio que ha resistido la violencia y que representa valores como el emprendimiento, la pujanza y la defensa de la democracia.

Las críticas continuaron desde el Congreso. El representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, sostuvo que el planteamiento del candidato de izquierda podría interpretarse como una “venganza política contra Antioquia” motivada por su enfrentamiento histórico con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, el senador electo Juan Espinal respaldó las posiciones de la centro derecha y reiteró que las afirmaciones del programa de gobierno desconocen el sufrimiento que ha vivido el departamento por causa del conflicto armado. Según indicó, Antioquia ha sido un ejemplo de resiliencia institucional y crecimiento económico.

Desde el ámbito mediático y de opinión también surgieron cuestionamientos. La excandidata de la Gran Consulta por Colombia, Vicky Dávila, pidió respeto por la región y aseguró que los ciudadanos responderán democráticamente frente a este tipo de declaraciones.

Asimismo, el concejal de Medellín Sebastián López defendió el legado del uribismo y afirmó que el liderazgo del expresidente Uribe marcó un periodo de recuperación de la seguridad y la confianza en el país.

El analista Vladimir Salazar, por su parte, señaló que las afirmaciones de Cepeda deben entenderse dentro de un contexto histórico incluido en su documento programático, aunque advirtió que la discusión se ha trasladado al terreno de la confrontación electoral.