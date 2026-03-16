Néiser Villarreal y Luis Sinisterra tendrían estelar director técnico en Cruzeiro

No cesa la novela en el Cruzeiro. La directiva ha iniciado la búsqueda de un nuevo director técnico, luego de que se anunciara la destitución de Tite tras el empate a tres (3-3) con Vasco da Gama en la sexta jornada del Brasileirao.

VEA ACÁ EL GOL CON EL QUE NÉISER VILLARREAL SALVÓ EL EMPATE DE CRUZEIRO ANTE VASCO DA GAMA

El histórico entrenador brasileño duró solamente 89 días en el cargo (fue el reemplazo de Leonardo Jardim), periodo en el que dirigió apenas 17 encuentros con un balance de ocho victorias, tres empates y seis derrotas.

Aunque no es un promedio malo, si se cuentan únicamente los resultados en la Liga Brasileña, Cruzeiro está en zona descenso y no ha podido ganar. Ocupa la penúltima posición de la tabla (19°) con 3 puntos de 18 posibles.

Néiser Villarreal y Luis Sinisterra tendrían estelar director técnico

Según reportaron los medios brasileños, Cruzeiro ya tiene su favorito para el banquillo técnico. Se trata ni más ni menos que de Filipe Luis, quien viene de ponerle fin a una exitosa etapa con el Flamengo.

El portal ‘Globo Esporte’, reveló que ya hubo el primer acercamiento entre las partes, charlas que lideran Bruno Spindel y Pedro Junio, vicepresidente de la institución. Claro está que no será una operación fácil de concretar.

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“Cruzeiro entiende que no se trata de una negociación sencilla, principalmente debido a la preferencia de Filipe Luís por trabajar en el extranjero. El club no recibió un “no” inmediato del técnico, como sí ocurrió con São Paulo tras el despido de Crespo. Las conversaciones continúan", se detalla en el citado medio.

Y complementa respecto a la necesidad que tiene la directiva de tomar la mejor decisión: “La directiva no tomará ninguna decisión imprudente, pero sabe que ya no tiene margen de error, dada la proximidad del inicio de la Copa Libertadores y el hecho de estar en el último lugar de la liga brasileña. Por eso, Filipe es su única opción entre los brasileños que actualmente son agentes libres”.

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En un segundo escalón de posibilidades aparece Artur Jorge, un viejo anhelo del grupo dirigencial. Su problema es que tiene contrato vigente con el Al-Rayyan de Qatar (exequipo de James Rodríguez). Por otro lado, los argentinos Marcelo Gallardo y Hernán Crespo fueron descartados, debido a que el equipo “no contempla inicialmente fichar técnicos que no hayan triunfado en el fútbol brasileño”.

Así las cosas, se espera que tanto Néiser Villarreal como Luis Sinisterra tengan nuevo entrenador antes del lunes 23 de marzo, fecha en la que se abre el parón FIFA del mes de marzo.