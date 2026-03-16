Bayern Múnich tomaría radical sanción tras la polémica expulsion de Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz fue clave en el empate 1-1 entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich en la jornada de la Bundesliga dejó una gran polémica arbitral que tuvo como protagonista al colombiano Luis Díaz.

El extremo, que había sido clave al marcar el gol del empate para el club Bávaro, terminó expulsado en los minutos finales tras una jugada que posteriormente fue reconocida como un error de parte del mismo árbitro del encuentro.

Sobre el cierre del compromiso, Luis Díaz recibió un pase dentro del área y cayó tras un contacto con el arquero del Leverkusen, Janis Blaswich. El juez central, Christian Dingert, interpretó la acción como una simulación y le mostró la segunda tarjeta amarilla al colombiano, quien ya había sido amonestado minutos antes por una falta fuerte en el mediocampo. La decisión derivó en la expulsión del atacante, que se retiró al camerino en medio de la controversia.

Sin embargo, tras finalizar el encuentro, Dingert reconoció públicamente que su decisión fue equivocada. En declaraciones concedidas a Sky Sports, el árbitro alemán admitió que la sanción fue excesiva.

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“Durante el partido interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti, pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, afirmó.

Ante este escenario, el Bayern Múnich habría presentado un recurso de apelación ante el tribunal deportivo, según informó el periodista Kerry Hau. El club Bávaro utilizaría las propias declaraciones del árbitro como argumento para intentar que la sanción sea retirada y que Lucho pueda estar disponible en la próxima jornada de la Bundesliga.

La situación generó también molestia en la dirigencia del club. El director general del Bayern , Jan-Christian Dreesen, manifestó su preocupación por varias decisiones arbitrales recientes que, según aseguró, han perjudicado al equipo.

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“Estamos siguiendo con preocupación los acontecimientos de las últimas semanas. El partido en Leverkusen fue la culminación de un periodo en el que nos hemos enfrentado repetidamente a decisiones cuestionables. Ya sea en Hamburgo, en Dortmund o en Leverkusen, siempre ha habido situaciones polémicas que a menudo nos han perjudicado. La Federación Alemana tiene la responsabilidad de mejorar el nivel de sus árbitros. Que Christian Dingert haya admitido su error es honorable”, concluyó el dirigente.