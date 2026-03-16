Naciones Unidas advierte que no sabe qué presos han sido liberados en Venezuela

UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk speaks during a press conference at Simon Bolivar International Airport in Maiquetia, La Guaira state, Venezuela, on January 28, 2023. (Photo by Federico PARRA / AFP) (Photo by FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images) / FEDERICO PARRA

La Oficina de la ONU para los derechos humanos no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos liberados tras el ataque de Estados Unidos a principios de año y la captura de Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.

Esto lo advirtió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien indicó que ninguna de esas peticiones “ha tenido éxito hasta la fecha” y pidió mayor transparencia en lo referido a la puesta en libertad de los detenidos.

Según las autoridades, 7.700 detenidos han sido liberados en las últimas semanas.

Aseguró, no obstante, que “muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño”.

Como elemento positivo, Türk comentó que se había reunido con las autoridades venezolanas al más alto nivel y que éstas aceptaron reanudar la emisión de visas para su personal, que así podrá retornar al país.

La última vez que los representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU fueron expulsados de Venezuela fue en febrero de 2024, luego de que el alto comisionado manifestara su preocupación por la posible desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel, quien fue liberada días después de la captura de Maduro, después de dos años de prisión.

Por otra parte, el alto comisionado pidió a las autoridades actuales que garanticen que todas las reformas económicas y las inversiones, incluidas las realizadas en los sectores del petróleo, el gas y los minerales esenciales, respetarán la soberanía de los venezolanos sobre sus recursos naturales.

“Los ingresos deben destinarse a promover los derechos económicos, sociales y culturales de todos los venezolanos, así como a proteger el medio ambiente”, señaló.

Hace unos días, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, firmó acuerdos con la compañía estadounidense Shell en materia de petróleo y gas.

Poco antes, Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, acordaron establecer una “asociación energética” a largo plazo.