Colombia y Venezuela fortalecerán cooperación para seguridad en la frontera: MinDefensa

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que Colombia y Venezuela están avanzando en una nueva etapa de cooperación en materia de seguridad fronteriza, enfocada en el intercambio de información y en la ejecución de “operaciones espejo” para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan a ambos lados de la frontera.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, estas operaciones se basan en acciones coordinadas entre los dos países, pero sin un mando conjunto. Es decir, cada nación tiene autonomía sobre sus tropas, aunque comparten información de inteligencia para actuar de manera sincronizada contra grupos armados ilegales.

“El objetivo es que no exista espacio para que estos criminales actúen de lado y lado de la frontera”, afirmó el ministro.

Además, mencionó que recientemente el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, visitó Caracas y tuvo reuniones con autoridades venezolanas, lo que, a su juicio, evidencia un cambio en la dinámica internacional frente a la seguridad fronteriza.

El ministro Sánchez explicó que en el pasado existía desconfianza para compartir información de inteligencia con Venezuela, debido a la presunta relación con los grupos armados ilegales pero aseguró que el nuevo contexto político y diplomático que vive ese país, abre la puerta a un mayor aislamiento de los grupos armados ilegales.

Escudo nacional antidrones

El jefe de la cartera de Defensa también se refirió al proyecto del Escudo Nacional Antidrones, una estrategia para enfrentar el uso de drones por parte de grupos criminales, el sistema comenzará sus pruebas el próximo 23 de marzo y se extenderán hasta el 10 de abril.

El proyecto contempla una inversión estimada superior a 6,2 billones de pesos, de los cuales cerca de un billón se ejecutaría este año. El sistema incluirá plataformas tácticas y fijas para detectar, bloquear o neutralizar drones utilizados en ataques contra la Fuerza Pública.

“El año pasado logramos inhibir cerca del 96 % de los intentos de ataques con drones, pero ese 4 % restante ha causado muertes. Por eso debemos anticiparnos con tecnologías más avanzadas”, explicó.

Más de 100 empresas de 21 países han sido invitadas a participar en el proceso de evaluación tecnológica, con el objetivo de incorporar al país capacidades de última generación antes de finalizar el primer semestre del año.

Por otro lado, el ministro indicó que Colombia también analiza posibles riesgos internacionales relacionados con organizaciones radicales como Hezbollah en América Latina, aunque aclaró que por ahora se están iniciando intercambios de información con aliados y autoridades regionales para evaluar la situación.

“Compartimos más de 2.200 kilómetros de frontera y una historia común. No podemos permitir que grupos criminales fracturen a nuestras naciones”, afirmó.