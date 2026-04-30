Petro denuncia “secuestro” de tres colombianos que iban en la Flota de la Libertad hacia Gaza

Liberan a colombianas que iban en flotilla rumbo a Gaza y que habían sido detenidas por Israel

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció la noche del miércoles 29 de abril el “secuestro” por parte de Israel de tres ciudadanos que iban a bordo de la llamada “Flotilla de la Libertad”, que navegaba rumbo a la Franja de Gaza en una misión humanitaria.

Así lo anunció el mandatario a través de su cuenta de X:

“Tres colombianos que viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, que tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en donde iban y su secuestro fue en aguas internacionales”.

Según la información difundida por el presidente, los tres colombianos que se encontraban a bordo de las embarcaciones interceptadas serían:

Andrés Leonardo Castelblanco Jaime - Embarcación Batolo.

Daniela Lisette Castillo Mogollón - Embarcación Eros.

Estefanía Gutiérrez Castañeda - Embarcación Al Bassa.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí informó de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja. Entre los detenidos estarían los tres ciudadanos colombianos reportados por el presidente Petro más temprano como víctimas de un “secuestro”.

El rastreador de la Flotilla Global Sumud también reportó el hecho, detallando la interceptación de 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, por parte de embarcaciones israelíes.

Previamente, se había reportado que “embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia”.

La llamada “Flota de la Libertad” zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur), con el objetivo de llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.