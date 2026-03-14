Colombia y Venezuela tendrán intercambio de inteligencia y operaciones espejo contra el narcotráfico

Colombia y Venezuela acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y otras estructuras del crimen organizado que operan en la frontera entre ambos países.

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, tras una reunión realizada el pasado viernes 13 de marzo en Caracas con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela.

Según explicó el funcionario, el encuentro permitió avanzar en acciones conjuntas para enfrentar las amenazas que afectan a las comunidades fronterizas.

“La seguridad de las fronteras exige unidad entre los Estados. Colombia y Venezuela han decidido fortalecer la cooperación para enfrentar con determinación a los carteles del narcotráfico, la minería ilegal y todas las estructuras criminales que amenazan a nuestras comunidades fronterizas”, señaló el ministro.

Durante la reunión se definieron dos líneas estratégicas de acción para reforzar la seguridad en la frontera colombo-venezolana.

La primera consiste en el intercambio permanente de información de inteligencia sobre amenazas en la zona limítrofe. La segunda contempla la articulación de operaciones espejo en ambos lados de la frontera, con el objetivo de golpear redes de narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilícitas.

De acuerdo con Sánchez, estas decisiones hacen parte de una estrategia más amplia de cooperación internacional para enfrentar la criminalidad transnacional, que utiliza las fronteras como corredores para el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

El ministro también señaló que este tipo de coordinación regional es clave para cerrar esos corredores criminales y fortalecer la seguridad en la región.

En ese mismo contexto, recordó que Estados Unidos y Venezuela sostuvieron el pasado 18 de febrero de 2026 una reunión, con participación del comandante del Comando Sur, para avanzar en una agenda de cooperación enfocada en la lucha contra el narcotráfico y otros desafíos de seguridad regional.

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