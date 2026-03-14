Mujer denuncia que entró a tratarse un tumor y terminó con amputación de manos y pies

Un presunto caso de negligencia médica fue denunciado por Lorena Barrios, una mujer de 51 años que asegura haber ingresado a una clínica para tratar una pequeña masa en el seno y terminó con la amputación de sus manos y pies tras complicaciones durante el tratamiento.

Según su testimonio, en mayo de 2024 acudió a consulta en la Clínica Bonnadona luego de detectar una “bolita” en la parte inferior de uno de sus senos. Inicialmente pensó que se trataba de una irritación causada por el uso de un brasier con varilla. Tras realizarse exámenes médicos, afirma que los resultados indicaban que el tumor no era maligno.

No obstante, señaló que posteriormente fue remitida a un cirujano y le ordenaron iniciar un tratamiento de cuatro sesiones de quimioterapia.

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Barrios asegura que después de la tercera sesión comenzó a presentar fiebre alta y malestar general, por lo que acudió en varias ocasiones al servicio de urgencias. De acuerdo con su versión, el personal médico le indicó que estos síntomas podían ser normales dentro del proceso del tratamiento.

La situación se agravó cuando perdió el conocimiento y fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció cerca de un mes y medio en estado de coma.

Al despertar, relató que notó que sus manos y pies habían cambiado de color hasta tornarse negros. Posteriormente, los médicos le practicaron amputaciones debido a complicaciones e infecciones. Según explicó, el 25 de febrero del 2026 le amputaron las manos y en marzo le realizaron la amputación de los pies, procedimientos que incluso debieron repetirse por infecciones en los muñones.

La mujer sostiene que la infección fue adquirida dentro del hospital y cuestiona que durante semanas no se identificara la bacteria responsable. También afirma que en su historia clínica se señala que las amputaciones fueron consecuencia del cáncer, algo que rechaza, pues asegura que el tumor aún permanece y que algunos estudios indicaban que no era maligno.

Actualmente, Barrios adelanta una demanda contra la clínica, asegurando que su situación económica y familiar se ha visto gravemente afectada.

La respuesta de la clínica

Frente a las declaraciones de la paciente, la Organización Clínica Bonnadona Prevenir S.A.S. emitió un comunicado en el que expresó solidaridad con Barrios y su familia, y aseguró que la paciente fue atendida desde 2024 en el marco del tratamiento de un cáncer de mama en estado avanzado, condición que calificó como compleja y que requería manejo especializado.

Según la institución, el 2 de febrero de 2025 la paciente ingresó al servicio de urgencias con fiebre de aproximadamente dos semanas de evolución y fue diagnosticada con neutropenia febril, una complicación grave que puede presentarse en pacientes oncológicos.

La clínica indicó que en menos de 48 horas la paciente presentó choque séptico y falla orgánica múltiple, lo que obligó su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde requirió soporte ventilatorio y manejo con vasopresores. De acuerdo con el comunicado, las escalas de severidad estimaban una mortalidad superior al 85 %.

Durante su hospitalización, añadió la institución, Barrios presentó múltiples complicaciones, entre ellas falla renal aguda que requirió hemodiálisis, episodios de fibrilación auricular y alteraciones de la coagulación.

El centro médico señaló que, como consecuencia de la evolución clínica y de fenómenos de trombosis séptica asociados a su enfermedad oncológica, la paciente desarrolló alteraciones severas en la perfusión de las extremidades. Ante la imposibilidad de revertir esta condición, los especialistas decidieron realizar amputaciones múltiples como medida extrema para preservar su vida.

La clínica también sostuvo que todas las decisiones médicas fueron explicadas oportunamente a la paciente y a su familia dentro del proceso de consentimiento informado.

El caso ahora se encuentra en medio de un proceso legal que buscará establecer si existieron o no fallas en la atención médica.