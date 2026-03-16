Lunes 16 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El hermoso guayacán florecido en el norte de Armenia al lado de la sede del ICA. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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En el Quindío, buscan a los autores del ataque sicarial que dejó un hombre muerto y a su hijo de 9 meses de nacido herido, en hechos que se presentaron el municipio de Montenegro.

Momento de pánico, confusión y consternación vivieron habitantes de la zona de la cancha municipal en la noche del sábado 14 de marzo en el municipio de Montenegro en el Quindío ubicado a 15 minutos de Armenia, por el ataque sicarial contra un hombre.

Los hechos que han generado rechazo de la comunidad y de las autoridades, por el asesinato de un hombre que estaba con su hijo de 9 meses de nacido que termino herido.

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El secretario de gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas entregó el reporte del hecho “Desde el municipio de Montenegro se reporta un lamentable hecho que enluta a unas familias del municipio. Un hecho sicarial en el cual cobró la vida de una persona aproximadamente 28 años en el sector de La Cancha hacia el ingreso del barrio Villa Jerusalén.

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En este hecho también salió un infante, un menor de escasos 9 meses en hechos que se están siendo totalmente investigados por parte de nuestra Policía Nacional y nuestra fiscalía. Ese es el reporte que tenemos en el cual se interrumpe un periodo de tiempo que llevamos sin hechos y sicariales.

La víctima del ataque sicarial fue identificada como Cristofer Armando Ospina Ballesteros, de 28 años de edad, mientras que el bebe fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera y está fuera de peligro.

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El secretario del interior del Quindío, Diego Santamaría por su parte señaló “desde la gobernación del Quindío lamentamos profundamente y rechazamos de manera contundente el homicidio ocurrido en la noche de este sábado 14 de marzo en el municipio de Montenegro, el sector cercano a la cancha del barrio Caldas.

En este hecho violento fue atacado con arma de fuego el joven Christopher Ospina de 28 años de edad, quien al momento del ataque se encontraba cargando a su pequeño bebé de tan solo 10 meses. El menor resultó lesionado por el roce de un proyectil en su rostro. Fue trasladado al hospital más cercano y afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

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Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, Christopher llegó al centro asistencial sin signos vitales. Entendemos la indignación y el dolor que hoy embarga la comunidad montenegrina frente a un hecho que enluta a una familia y que genera preocupación en toda la ciudadanía.

Este caso ya está en materia de investigación por parte de la Policía Nacional y del CTEI y la fiscalía general de la Nación, quienes adelantan labores de vecindario, revisión de cámaras de seguridad y recolección de elementos probatorios para dar con los responsables de este lamentable hecho y este cruel crimen.

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En lo corrido del año en el departamento del Quindío se registran 47 frente a los cuales las autoridades han logrado importantes resultados operativos con capturas de responsables gracias al trabajo articulado entre policía, fiscalía, ejército y la gobernación del Quindío y las diferentes administraciones.

El funcionario agregó “Asimismo, recordamos a la ciudadanía que se mantiene activa la estrategia del cartel de los más buscados con una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes entreguen información que permita con la captura de los delincuentes que afectan la tranquilidad de nuestro departamento.

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Dos muertos dejan accidentes de tránsito el fin de semana en las vías del Quindío, en uno de los casos una persona que se movilizaba en una silla de ruedas fue atropellado por un motociclista

Una persona que se movilizaba en silla de ruedas murió luego de ser atropellada por una motocicleta.

Sobre las 4:25 de la tarde del domingo 15 de marzo se recibe el reporte de un hecho de tránsito en el sector de la carrera 23 con calle Cuarta, donde se presenta un choque entre un motociclista y una persona con limitaciones físicas que se movilizaba en una silla de ruedas.

El secretario de tránsito Daniel Jaime Castaño confirmó que “las dos personas fueron trasladadas a centro asistencial, pero desafortunadamente la persona que se movilizaba en la silla de ruedas pierde la vida en el hospital. Toda esta información se está recopilando para ser entregada a la fiscalía general de nada de la Nación para continuar con la investigación de este hecho.

Reiteramos el respeto por las normas, las señales de tránsito, la invitación a todos los conductores a manejar siempre con mucha precaución, respetando a los demás actores vía para que entre todos podamos evitar este tipo de situaciones que enlutan a la ciudad cuando hay personas fallecidas en este tipo de siniestros viales, recalcó el funcionario.

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Un motociclista muerto por siniestro vial en las carreteras del Quindío este fin de semana.

El accidente se registró en la madrugada del sábado 14 de marzo en la vía que comunica a Armenia con el corregimiento de Pueblo Tapao.

En el hecho se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo particular, desafortunadamente el conductor de la moto murió debido a la gravedad de las lesiones por el impacto, la víctima fue identificada como Reinel Betancurt Echeverri, de 54 años de edad.

La victima de este accidente de tránsito Reinel Betancourt Echeverri, era trabajador de Comfenalco Quindío. Funcionario adscrito al área de Mantenimiento de la Caja. Egresado del Colegio Marco Fidel Suárez, de Pueblo Tapao.

Estaba vinculado a Comfenalco Quindío desde hacía más de 10 años. En varias oportunidades fue medallista en los juegos deportivos del sistema de compensación del país.

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En temas de movilidad, La Alcaldía de Armenia informa a la ciudadanía que, a partir del viernes 20 de marzo, se inicia fase 3 del Plan de Manejo de Tráfico del intercambiador vial, por lo que cambia la movilidad en el tramo comprendido entre las glorietas Bolo Club y bomberos, que quedará en un solo sentido: sentido sur-norte.

Se coordinarán cierres totales (no mayores a 20 minutos) en cualquier momento del día, cuando se requiera el izaje de canastas en la construcción de los pilotes, lo que genera cambios en la movilidad de automotores y rutas de transporte público colectivo.

La Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, recomiendan a los conductores de servicio público y particular, así como a los ciudadanos en general, evitar el paso por la zona si no lo requieren, planear con anticipación sus recorridos.

Utilizar las rutas alternas, atender con respeto la señalización instalada y las indicaciones de los agentes, reguladores y paleteros de la obra que apoyarán el tránsito y la movilidad en esta fase.

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Las vías alternas serán la carrera 19 hasta la calle tercera, sector El Vaquero, por la cual se podrá acceder a la carrera 23 en el sector de Bienestar Familiar, y acceder al sector del coliseo, donde se podrá avanzar por la carrera 19 hacia el norte o por la calle segunda norte hacia la avenida Bolívar.

Desde el viernes 20 de marzo, el recorrido aplicará de manera permanente para las rutas de transporte público colectivo que transitan por esta zona y van al norte de la ciudad.

Para quienes transiten en sentido norte- sur, por la carrera 19, se movilizarán solo sobre la carrera 23 y se habilitará un nuevo giro a la izquierda en la avenida Los Camellos, a la altura de la calle tercera (Bienestar Familiar), sitio en el que se instalarán semáforos para optimizar el paso vehicular garantizando prioridad para los peatones.

Se mantendrá y garantizará, mientras se realiza la construcción del pilotaje en el sector de Nisa Bulevar, el acceso vehicular a los habitantes y comerciantes del sector en sentido sur–norte.

“Estas medidas garantizan la seguridad vial y el avance del proyecto de ordenador vial que mejorará la conectividad y la movilidad en uno de los puntos más neurálgicos de la Ciudad Milagro”, puntualizaron delegados de la Administración Municipal.

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Cierres viales en el sector La Chec por obras de reposición de alcantarillado que ejecuta EPA

Con el objetivo de avanzar en la reposición de la red de alcantarillado en el sector La Chec, Empresas Públicas de Armenia inició la implementación de cierres viales en diferentes tramos en este sector de la ciudad, medida necesaria para garantizar el desarrollo seguro de las obras que buscan solucionar una problemática que durante años ha afectado a los habitantes de esta zona.

De acuerdo con la programación de obra, inicialmente se realiza la intervención en la carrera 21 entre calles 12 y 13. Posteriormente, los trabajos continuarán en la carrera 21 entre calles 13 y 14, para finalmente avanzar hacia la carrera 21 entre calles 14 y 15.

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Cabe destacar que esta intervención, cuenta con una inversión aproximada de 955 millones de pesos y es ejecutada con recursos propios de la entidad, contemplando la reposición de la red de alcantarillado y sus respectivas acometidas entre la calle 12 y la calle 15, a lo largo de la carrera 21.

Desde EPA hace un llamado a la ciudadanía y a los conductores que transitan por el sector para atender la señalización dispuesta, tomar vías alternas y comprender que estos cierres viales son necesarios para mejorar el sistema de alcantarillado y garantizar un servicio más eficiente para la comunidad.

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Tras diálogo con la comunidad, Gobierno del Quindío anuncia acciones para mejorar la vía Hojas Anchas – La Cristalina

El Gobierno del Quindío, a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura, sostuvo un importante encuentro con habitantes de las veredas Hojas Anchas y La Cristalina, con el fin de dialogar sobre la situación de esta vía secundaria, en la salida hacia la vía Circasia – Montenegro.

La reunión contó con el acompañamiento de la secretaria de Aguas e Infraestructura, Vanessa Katherine Rincón Gaviria, y su equipo de trabajo, quienes escucharon las inquietudes de la comunidad frente al estado actual del corredor vial.

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Durante el espacio de diálogo, la funcionaria explicó que una vez iniciado el gobierno departamental se analizaron las acciones para estructurar este proyecto de inversión que permita mejorar este corredor vial.

En ese sentido, indicó que ya se gestionaron recursos del sistema departamental de regalías y se contrataron los estudios y diseños, cuyo desarrollo está actualmente en manos de la empresa Proyecta.

Así mismo, se anunció la puesta en marcha de soluciones temporales, entre las que se encuentra el proceso de reparcheo con maquinaria del departamento para atender los tramos más afectados, especialmente en el sector comprendido entre el puente y el puesto de Policía.

La administración departamental reiteró que estas acciones buscan dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad y avanzar en el mejoramiento de esta vía estratégica para la zona.

Como resultado del encuentro, se programó una reunión extraordinaria para el lunes 16 de marzo a las 9:30 A.M., en la que se espera tomar decisiones y establecer acuerdos que permitan trabajar de manera conjunta entre la institucionalidad y la comunidad.

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Voraz incendio en Armenia, 20 viviendas construidas en madera fueron consumidas por las llamas, siete personas heridas y 19 familias damnificadas, quedaron con lo que tenían puesto.

La Conflagración se presentó en la noche del viernes 12 de marzo en el barrio Nuevo Armenia tercera etapa en una zona de invasión donde de un momento a otro las llamas comenzaron a quemar todo a su paso, fueron momentos de angustia, desesperación, llanto, dolor, incertidumbre, de hombres, mujeres, niños, adultos, adultos mayores que ante sus ojos veían como los sueños construidos quedaban sumidos en cenizas, además de la perdida de varios animalitos, unos porque murieron y otros porque se extraviaron.

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En Caracol Radio Armenia estuvimos en el lugar de la emergencia y hablamos con una de las damnificadas, “mi nombre es Sandra Milena Quijano Quintero, el incendio se ocasionó supuestamente por una mala manipulación de un cilindro el cual se prendió, o sea, las llamas fueron superrápidas, el incendio se ocasionó más o menos a diagonal de mi casa.

Cuando ya alcanzamos a ver el incendio, ya prácticamente estaba encima Con lo que tengo pues. Toda mi familia quedamos con lo que tenemos puesto, prácticamente ahorita los de acá arriba lograron sacar unas cositas, pero los de abajo todos quedamos en la inopia. Se nos quemaron los animales, no pudimos sacar documentaciones, no pudimos sacar nada.

Yo perdí dos gallitos y perdí mi ágata que la amaba con todo mi corazón porque yo fui prácticamente yo la ayudé a salir de su mamá y lastimosamente la perdí.

¿cómo la pueden ayudar y a dónde se pueden comunicar? Eh, pues yo me dirijo a la comunidad a las personas que nos puedan colaborar aquí en el barrio Nuevo Armenia, se pueden comunicar al 318 371 6327.Ese es mi número de contacto y mi número de Nequi por si de pronto nos pueden colaborar para nosotros poder aportarle a la comunidad también.

Mi casa era de dos pisos, o sea, prácticamente las casas que había ahí eran de dos pisos todas. Todas, todas, todas se quemaron, por lo menos en mi hogar, en mi hogar son dos adultos, mi esposo, mi cuñado mis hijos.

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En Armenia entregaron ayudas a 60 personas afectadas por incendio, además de atención a animalitos

Tras el incendio registrado de la noche del viernes 13 de marzo en el barrio Nuevo Armenia, la Alcaldía de Armenia activó de manera inmediata la atención institucional para acompañar a las familias afectadas, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia en conjunto con la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.

En total resultaron afectadas 19 familias, conformadas por 62 personas, entre ellas 43 adultos y 19 menores de edad, quienes están recibiendo acompañamiento integral por parte de la Administración Municipal.

Durante la jornada entregaron ayudas humanitarias que incluyen 62 colchonetas, 62 cobijas, 19 kits de aseo, 19 kits de cocina y 19 mercados, con el propósito de atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas por la emergencia.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó “otro incendio de gran magnitud en la ciudad de Armenia, donde fueron 19 casas, 22 familias, se hace una entrega y acompañamiento de ayuda humanitaria. Esto es mercados, se entrega kit de cocina, se entrega colchonetas.

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Se entrega ropa un total de 62 kit, independiente del número de familias afectadas, pues son las personas que requieren en este momento esta ayuda humanitaria.

Por eso estamos aquí en compañía de la Brigada de Emergencias de la Policía Nacional, Personería Municipal de Armenia, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social de Armenia y demás que se han unido para ayudar a la comunidad que fue afectada por este incendio de esta gran magnitud.

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Atención a los animales. El funcionario agregó “de igual manera, tenemos eh un grupo de cuatro veterinarios, tres auxiliares haciendo trabajo de campo aquí en terreno verificando qué mascotas sufrieron alguna afectación. Hasta el momento se han curado tres perritos, un gato y otras mascotas que de una u otra forma fueron afectadas o con quemadura o con inhalación o cualquier situación que los pudo afectar.

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Desde la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Quindío alertaron por las afectaciones para los pacientes por la restricción en la prestación de servicios de salud en el hospital San Juan de Dios de Armenia

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El Quindío es uno de los primeros departamentos del país en lograr el 100% del escrutinio y entregar las credenciales a los tres nuevos representantes a la cámara por esa región.

En el salón Chilacoa del Centro de Convenciones de Armenia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral hicieron la entrega de las credenciales a los representantes a la Cámara electos por el Quindío ganadores de la jornada electoral del pasado domingo 8 de marzo.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con el delegado de la Registraduría Ángel Triana que señaló “yo creo que en esto hay que destacar de muy buena forma el cumplimiento, de todas las etapas del proceso electoral, etapas preelectoral, electoral y poselectoral. Cumplimos de muy buena forma en el departamento del Quindío.

Registrador: estamos haciendo la entrega respectiva de las credenciales de los C 28 a los tres representantes que han sido elegidos en el departamento del Quindío, que va valga decirlo también tuvieron todas las garantías, cientos de testigos electorales, misiones de observación electoral, tuvieron toda la oportunidad de presentar reclamaciones si a bien lo tenían y pues el día de ayer se declaró la elección.

Esto hay que decirlo también de forma pronta en el departamento del Quindío, así como ocurrió con el preconteo, también se hizo con el escrutinio y pues nos llena de mucha tranquilidad también y mucha alegría.

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¿No hubo mayor novedad en los escrutinios? No, señor, fueron unos escrutinios y pudiéramos llamarlos de alguna forma tranquilos, en el que participaron todos los partidos políticos, en el que tuvieron asiento también los apoderados de los candidatos, es un escrutinio que podemos llamar con toda la tranquilidad. Esto también permite evidenciar que fue un proceso con transparencia en todas las etapas previas y que se llevó a cabo de muy buena forma en el Quindío.

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Solo Miguel Grisales del Pacto Histórico hizo presencia y recibió la credencial como Representante a la Cámara Electo por el Quindío.

En Caracol Radio hablamos con el congresista electo y esto señaló “significa una responsabilidad muy grande con todo el pueblo del Quindío que nos eligió, pero además con el pueblo colombiano que busca que lleguen unas reformas sociales estructurales para todo el territorio nacional y que además lleguen unas transformaciones sociales de la mano de ahorita, una nueva legislatura y un nuevo gobierno que esperemos que sea progresista.

Sueño cumplido, sueño desde una lucha sociales históricas heredadas también de unos luchadores muy grandes, sueños desde el barrio, desde la familia, desde los amigos, desde la militancia y que se cumple y que vamos a cumplirlo con dignidad y con responsabilidad hacia el pueblo quindiano.

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Nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones, vamos a ponernos de acuerdo con los otros dos representantes de la cámara con la consigna de Álvaro Gómez Hurtado en lo fundamental.

Esperamos ponernos de acuerdo en lo fundamental con ellos. Seguramente en lo ideológico no nos vamos a encontrar, pero que lo fundamental para el departamento del Quindío nos una en esta nueva legislatura. Tenemos una agenda legislativa muy robusta, una agenda legislativa nacional, que son las transformaciones y las reformas sociales del cambio, pero además tenemos una agenda legislativa propia del departamento del Quindío que recoge todas las problemáticas del departamento.

En algunas vamos a trabajar muy duro porque son inmediatas, el tema de la gentrificación, el tema del ordenamiento territorial alrededor del agua y muchas otras que vamos a ir a darles a conocer con diferentes publicaciones y diferentes formas de hacerla hacerlas ver la ciudadanía, además que las vamos a construir y las seguimos construyendo con la ciudadanía.

Lo vemos aquí en compañía de Mónica porque este es un resultado colectivo, Es así, yo quiero que Mónica responda a esa pregunta. Sí, la verdad es que lo que buscamos transmitir a la ciudadanía es eso, estamos aquí en representación de ellos por mandato popular y seguiremos trabajando de manera colectiva de la mano de todos los ciudadanos y ciudadanas.

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Los otros dos representantes electos no hicieron presencia, pero enviaron delegados.

En representación de John Edgar Pérez, Representante a la Cámara Electo de Cambio Radical estuvo el diputado Jorge Iván Yusti y de a Jesús Bedoya, Representante a la Cámara Electo del Centro Democrático - Partido Conservador, estuvo Julián David Muñoz Salgado, pero quién recibió la credencial fue el hijo de Jesús Bedoya.

El 20 de julio los tres Representantes a la Cámara Electos por el Quindío se posesionarán en el congreso de la República.

El Representante a la Cámara Electo por el Quindío del Pacto Histórico Miguel Grisales participó en la reunión en Bogotá con el presidente Gustavo Petro que destaco que ese departamento tenga congresista de la izquierda por primera vez.

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En el Quindío, solo 150 de 600 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto han sido halladas por sus familiares, el 80% de las buscadoras sus mujeres y madres

En el Quindío, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas lideró jornada de homenaje a las madres y mujeres buscadoras en el municipio de La Tebaida.

La jornada denominada “El arte y la memoria se toman La Tebaida”: Exposición fotográfica y actividades en homenaje a las madres buscadoras y las víctimas de desaparición forzada en Colombia La muestra contará con 32 fotografías de mujeres buscadoras a lo largo y ancho del país y será Plaza Principal y Casa de la Cultura de La Tebaida, Quindío

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El gremio de la construcción del Quindío descarta alto impacto por el incremento del salario mínimo teniendo en cuenta que no todos los trabajadores del sector obtienen esa remuneración

Recordemos que diferentes sectores económicos del departamento se han referido al incremento del salario mínimo para el año 2026 y su impacto negativo.

A propósito, la gerente de Camacol en el departamento Milena Arango explicó que el impacto no es total sobre todos los trabajadores del sector porque hay algunos de base que devengan ese salario y otros que simplemente devengan mucho más.

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Aseguró que, respecto a lo anterior, han logrado establecer que el impacto es del 8% a 10% contrario a lo que se apuntaba de un 15% o 20%. Además, mencionó que han trabajado con las expectativas que tiene el sector en materia de turismo como es la construcción multifamiliar, coliving y lanzando proyectos que no necesariamente son de interés social.

En Armenia, la Secretaría de Educación Municipal, SEM, reunió a los responsables de matrícula de las 27 instituciones educativas oficiales para fortalecer los procesos de inscripción de estudiantes, luego de que la ciudad fuera reconocida como la de mayor porcentaje de matrícula escolar en el país durante enero de este año.

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En el encuentro liderado por el secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo, se hizo un llamado a eliminar las barreras formales y no formales que puedan dificultar el acceso de niños, niñas, jóvenes y adultos al sistema educativo, promoviendo así una educación más inclusiva y accesible.

El titular del despacho local destacó el compromiso y la labor realizada por los equipos encargados de la matrícula, lo que valió el reconocimiento nacional, mientras que insistió en temas relacionados con las responsabilidades de los rectores y rectoras en la gestión del sistema de matrícula, los resultados de las auditorías realizadas en 2025, las reglas para el acceso y registro de las diferentes poblaciones estudiantiles y los reportes del SIMAT, herramientas que facilitan la gestión institucional y mejoran la caracterización de los estudiantes.

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Desde la Empresa de Energía del Quindío avanzan en proyecto con comunidad indígena para que sea la primera comunidad energética del departamento

El gerente de la EDEQ, Fabio Salazar dio a conocer que actualmente están trabajando con una comunidad indígena del municipio de Córdoba articulados con una fundación judía muy importante a nivel mundial que ha otorgado una donación.

Explicó que con esta intervención están llegando al único punto del departamento donde a hoy está una comunidad sin energía por lo que es clave la ejecución de dicho proyecto comunitario. Resaltó que es un hito importante porque no había posibilidades técnicas de llevar energía tradicional por lo lejano del territorio, pero cambiará la vida de estas personas al permitirle de conectarse con el mundo.

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Laboratorio de Salud Pública del Quindío alcanza 65% de avance y se acerca a su puesta en marcha

la secretaria de Salud del Quindío, Luisa Fernanda Arcila, visitó las obras del nuevo Laboratorio de Salud Pública, que ya registra un 65% de avance físico. La inspección se realizó en el marco de la décima mesa de seguimiento al proyecto, en la que también participaron la secretaria de Infraestructura, Vanesa Katherin Rincón; la contralora provincial para la Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República, Laura Moreno Mejía; además de veedores y otros actores vinculados a la ejecución de la obra.

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Durante el recorrido, la titular de la cartera en Salud destacó el progreso de la infraestructura y reiteró la importancia estratégica de este proyecto para el sistema de salud del departamento.

“Pese a las dificultades del clima que han sido inclementes, estamos satisfechos con el avance de la obra; se puede decir que estamos a meses de inaugurar este importante espacio para los quindianos. Debo resaltar el compromiso de nuestro gobernador, quien destinó recursos de regalías departamentales para la finalización del proyecto”.

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Una vez culminen las obras civiles, la secretaría de Salud adelantará el proceso de traslado y adecuación de los equipos de trabajo, así como la distribución de los diferentes espacios del laboratorio.

Entre ellos se contempla el funcionamiento del Centro Regulador de Emergencias, CRUE, lo que permitirá fortalecer la respuesta del departamento ante eventos en salud pública y emergencias sanitarias, ratificando el compromiso del Gobierno del Quindío con el bienestar de la región y de los municipios vecinos.

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Gracias a una denuncia allegada a EPQ, lograron poner freno a una conexión ilegal que se estaba presentando en uno de los municipios donde la empresa tiene una operación. Una situación que sin duda pone en riesgo todo el sistema de acueducto y alcantarillado.

Durante la visita se logró la desconexión de la vivienda desde donde se estaba cometiendo la infracción y, así mismo, se inició todo el proceso legal correspondiente. Esta acción inmediata permitió que otra persona también fuera denunciada por realizar la misma acción indebida, sin embargo, al ser requerida, accedió voluntariamente a legalizar su servicio con la empresa.

Las Empresas Públicas del Quindío, lideradas por José Alejandro Guevara, han sido enfáticas en los riesgos que trae consigo conectarse ilegalmente al acueducto, no solo para la salud de los usuarios sino por las situaciones legales que acarrea.

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La suerte volvió a sonreír con la Lotería del Quindío. Una vez realizado el pasado jueves 12 de marzo, el sorteo número 3006, cayó nuevamente el premio mayor por un valor de $2.000 millones.

En esta ocasión, la fortuna llegó hasta la ciudad de Cartagena, donde un apostador resultó ganador con la fracción correspondiente al número 6320 de la serie 127.

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En deportes, tres atletas del Quindío se clasificaron para los Juegos Deportivos Nacionales Córdoba y Sucre 2027, esto gracias a los buenos resultados en el Campeonato Nacional de Semifondo y Fondo el fin de semana en la pista del Centro de Alto Rendimiento, en Bogotá.

El atleta Manuel Fernando Henao Jiménez ganó medalla de plata en la prueba de 800 metros planos, categorías mayores y logro la clasificación a juegos nacionales al igual que los atletas Adrián Alejandro Mendoza Falcon y Kevin Andrés Agudelo López, en la distancia de los 800 metros planos.

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De otro lado, hoy hay fútbol en Armenia, a las 8y20 de la noche en el estadio Centenario, el Deportes Quindío enfrentará a Real Cundinamarca por la fecha 10 del Torneo Dimayor de la B, cabe recordar que en todas las tribunas hay promoción de 2x1, es decir dos personas ingresan con una boleta y que los menores entre los 5 y 10 años ingresar gratis en compañía de un adulto a las tribunas oriental y occidental