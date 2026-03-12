Jueves 12 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El parque Panaca en Quimbaya, Quindío sigue con descuento del 50% en el pasaporte hasta el 19 de marzo. Foto Adrián Trejos

Hay alarma y preocupación en el Quindío por el cierre de ocho puntos de atención a los usuarios de la EPS Asmet Salud afectando la oportuna prestación del servicio,

la secretaria de Salud departamental, Luisa Fernanda Arcila, La situación se presentó en los municipios de Armenia, Calarcá, Génova, Salento, Quimbaya, Circasia, Filandia y La Tebaida

por eso ha solicitado intervención a la Superintendencia Nacional de Salud, para que adopten medidas que permitan brindar soluciones oportunas a los usuarios afectados, eso sumando a la falta de pago a los trabajadores de esta EPS que también protestan.

La secretaria de Salud departamental, Luisa Fernanda Arcila, explicó que esta ha generado incertidumbre entre cientos de usuarios que acudieron desde tempranas horas a realizar trámites administrativos, solicitar autorizaciones o gestionar servicios relacionados con la atención en salud.

Frente a este panorama, la titular de la cartera en Salud anunció que desde la dependencia a su cargo se iniciará con un seguimiento para establecer qué ocurrió y solicitar explicaciones formales a la EPS.

En ese sentido, desde el Gobierno departamental también hizo un llamado al ente central y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que pongan su mirada en el departamento y se adopten medidas que permitan brindar soluciones oportunas a los usuarios afectados.

Casos de dengue en Quindío se reducen 73% durante el 2026: Secretaría de Salud departamental

El departamento del Quindío reporta una importante disminución en los casos de dengue durante el presente año. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades de salud con corte al periodo epidemiológico número 8, se evidencia una reducción significativa frente al mismo periodo de 2025.

En total, durante 2026 se han registrado 91 casos de dengue, mientras que el año pasado para esta misma fecha se contabilizaban 339, lo que representa una disminución del 73%. Actualmente, la incidencia se ubica en 16,75 casos por cada 100.000 habitantes en el departamento, según informó el epidemiólogo de salud pública, Jovanny Cortés Martín.

Las autoridades también atribuyen esta reducción a factores climáticos que han favorecido el control del mosquito transmisor, así como a las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad lideradas por la dirección de Prevención, Vigilancia y Control de la cartera departamental.

Sin embargo, los expertos recuerdan que el departamento es una zona endémica para el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, por lo que siempre existe la posibilidad de que se presenten nuevos casos. Por esta razón, se insiste en la importancia de mantener las medidas de prevención y eliminar cualquier espacio donde se pueda acumular agua.

Desde la Superintendencia de salud resaltaron los resultados de la intervención al segundo hospital más importante del Quindío que abre servicios de medicina general y especializada y contrata personal como parte de su recuperación, ya son 4 años intervenido.

Como parte del seguimiento permanente al proceso de intervención, orientado a la recuperación gradual de los servicios y a la garantía del derecho a la salud para los habitantes de Calarcá y su área de influencia, la Supersalud identificó avances en las acciones implementadas por la ESE Hospital La Misericordia para fortalecer la prestación de servicios de baja y mediana complejidad.

La Superintendencia verificó la puesta en marcha del servicio de consulta prioritaria 24 horas en el CAPS de Barcelona, el cual registra un promedio de 600 consultas mensuales, permitiendo atender una necesidad histórica del corregimiento.

En materia de infraestructura, el seguimiento de la Supersalud detalló avances del 80 % en la recuperación de los CAPS de La Virginia y Quebrada Negra, que permanecían cerrados por cerca de siete años en la prestación de servicios de baja complejidad.

Se espera que estos centros reabran sus puertas a la comunidad a partir del 20 de marzo de 2026, para atender aproximadamente 300 personas en el corregimiento de La Virginia y 200 personas en el corregimiento de Quebrada Negra.

El monitoreo realizado por la Supersalud identificó la apertura de dos salas de cirugía y la modernización del sistema de oxígeno y aire medicinal, desde el 18 de diciembre de 2025, lo que ha contribuido al fortalecimiento de la mediana complejidad de la ESE.

A ello se suma la habilitación, en mayo de 2025, de servicios que no se prestaban desde hace cinco años, como las especialidades de medicina interna, ginecobstetricia, pediatría y gestión pretransfusional (procedimientos que se realizan antes de una transfusión de sangre)

Además desde el 15 de septiembre se habilitaron las especialidades de ortopedia y traumatología, cirugía general, urología, otorrinolaringología y anestesiología, lo que deja como resultado atenciones de calidad,

En el componente financiero, la Supersalud evidenció que la facturación radicada mensual pasó de 1.314 millones de pesos en 2024 a un promedio de 1.600 millones en 2025. Finalmente, la Superintendencia identificó en la ESE, la formalización de 16 cargos asistenciales durante la vigencia 2025, avanzando en la estabilidad del talento humano.

La Policía Quindío a través del Grupo Unificado para la Libertad Personal GAULA y en coordinación con la Fiscalía novena local de Armenia, capturó a dos personas en hechos aislados por el delito de extorsión en la capital del Quindío y Tolima.

El primer hecho se ejecutó en vía pública del barrio Salvador Allende Alto, hasta donde llegaron los investigadores y le notificaron la orden de captura a un hombre de 20 años de edad conocido como alias “Brayan”, este sujeto solicitaba a su víctima dadivas por un valor de 3 millones de pesos a cambio de no publicar videos íntimos y atentar contra su vida.

La segunda captura se ejecutó en el barrio Picaleña de la ciudad de Ibagué, donde fue capturada una mujer de 40 años de edad, exigía a su víctima una suma de 5 millones de pesos para no atentar contra su vida; es de resaltar que, esta mujer se hacía pasar como integrante del grupo armado al margen de la ley ELN.

Los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización, donde finalizadas las audiencias alias “Brayan” fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

Un menor de edad fue aprehendido por agredir con arma blanca a otro menor al interior de una institución educativa del Quindío

El caso se registró en el Instituto Montenegro del municipio del mismo nombre donde un menor de 16 años de edad agredió con arma cortopunzante a otro menor de 14 años de edad. El hecho ha encendido las alarmas respecto a la intolerancia entre menores que termina en este tipo de agresiones en entornos escolares.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Gobierno de Montenegro Mauricio Cárdenas lamentó la situación e indicó que el rector de la institución educativa reportó a la Policía que activó los protocolos correspondientes para atender el caso.

Aseguró que están iniciando el proceso para una revisión especifica de todo el contexto al interior del colegio y establecieron una pronta convocatoria de la instancia responsable de convivencia escolar.

Reconoció que cuentan con el proyecto entornos protectores que responde a la alerta temprana de la instrumentalización de menores en hechos delictivos y reforzarán las actividades enfocadas en la sana convivencia en cuanto al entorno escolar y familiar.

Vale anotar que el adolescente de 16 años de edad fue aprehendido por el delito de lesiones personales.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío participó en la socialización y lanzamiento del Plan de Ordenamiento Ecoturístico del Parque Nacional Natural Los Nevados, iniciativa que busca orientar el ecoturismo en esta área protegida durante los próximos cinco años, con el objetivo de fortalecer la conservación ambiental y apoyar a las comunidades que dependen del turismo de naturaleza.

“Este es un documento guía que se construyó de forma participativa y que finalmente ayudará a orientar el ecoturismo en el área protegida, pero también se articula de manera importante con el ordenamiento turístico en su área de influencia.

Estos elementos permiten además lograr una articulación interinstitucional que también está dirigida, entre otras cosas, a dar cumplimiento a la sentencia de tutela de segunda instancia STL 10716 del año 2020”, expresó Andrea De la Cadena Ortega, profesional de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ.

De acuerdo con Simón Moreno, jefe del Parque Nacional Natural Los Nevados, a través de un comunicado publicado en la página oficial de Facebook de Parques Nacionales Naturales de Colombia, manifestó:

“La actualización del Plan de Ordenamiento Ecoturístico trae algunas novedades para el parque nacional, entre esas la inclusión de dos nuevos atractivos ya con capacidad de carga y ordenamiento generado.

Tenemos tres experiencias de visitas diseñadas, enfocadas en los perfiles de visitantes que tiene el parque; tiene una reglamentación organizada para los prestadores de servicios ecoturísticos y finalmente hace un énfasis en las actividades deportivas dentro del parque, fortaleciendo la reglamentación existente y facilitando el desarrollo de estas…”.

Desde Camacol en el Quindío sostienen que es clave trabajar de mano con los nuevos representantes a la cámara en pro del desarrollo del departamento

Tras las elecciones legislativas que dejaron a tres representantes a la cámara del departamento, la gerente de Camacol Milena Arango sostuvo que independiente de los resultados deben apostar por un trabajo articulado en pro de los quindianos.

Sostuvo que con el proceso electoral a nivel nacional se puso en evidencia la solidez democrática porque la Registraduría cumplió y el ciudadano también al ejercer su derecho al voto.

Fue clara que independiente de cómo queda la elección en el departamento deben trabajar de manera articulada y es lo que han empezado a establecer desde el gremio con los representantes electos.

El Ejército en el Quindío descartó traslado de parte del batallón de ingenieros de la antigua estación del ferrocarril de Armenia, concejales evidencian la preocupación por situación de inseguridad

Contrario a las declaraciones que entregó el contralor del departamento sobre el traslado de una parte del batallón de ingenieros al sector, el teniente coronel Rafael Leonardo Martínez quien es comandante del batallón de ingenieros de combate # 8 Francisco Javier Cisneros descartó la situación. Aclaró que la unidad no tiene proyectos diferentes a la misión que cumple que cumple actualmente el batallón en el departamento.

Precisó que no existe ninguna actividad orientada a la ejecución de trabajos de infraestructura en dicho sector de la ciudad. Especificó que la presencia y el empleo de las capacidades del batallón en Armenia se mantienen exclusivamente en apoyo de tareas de seguridad en coordinación con la administración municipal y las autoridades competentes.

Sobre la situación de seguridad en esta zona de la ciudad, el concejal Jonatan Rojo evidenció en sus redes sociales una queja que recibieron por parte de la comunidad sobre que delincuentes están desvalijando los vehículos que permanecen en los patios donde antes funcionaba la secretaría de tránsito en la antigua estación.

Señaló que es alta la preocupación por el robo de autopartes y comercialización ilegal, asimismo de la problemática de seguridad que está relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas y el hurto. Considera que lo más complejo de todo el panorama es que no se evidencian acciones concretas por parte de las autoridades municipales.

Añadió que mientras la administración municipal no este enfocada en recuperar el espacio y generar condiciones favorables de seguridad, el panorama no tiende a mejorar en este sector de la capital quindiana.

La Contraloría en Armenia sostiene que reciben las denuncias ciudadanas y realizan las investigaciones, entre esas las relacionadas con la Pet Run, obras de la avenida centenario y presupuesto participativo

El contralor municipal de la ciudad, Joaquín Urrego dijo que vienen recepcionando denuncias ciudadanas y realizando las intervenciones correspondientes. Explicó que en el ejercicio de control fiscal permanente cuentan con cinco actuaciones especiales de fiscalización y diariamente reciben denuncias donde realizan el respectivo trámite.

Resaltó que sobre las denuncias que reciben está lo relacionado con el presupuesto participativo, obra como la de un tramo de la avenida centenario que estaba sin pavimentar donde realizaron los requerimientos y fue subsanado.

Además, dijo que otra de las denuncias era sobre la Pet Run que fue un evento en pro de los animales donde realizaron las investigaciones sobre la planeación de Imdera y lograron evidenciar que contaban con el análisis económico para definir el valor estimado del contrato.

Asimismo, sostuvo que iniciaron el plan de vigilancia y control fiscal territorial donde cuentan con cuatro auditorías instaladas en el municipio con la Alcaldía, Edua, Amables y Fomvivienda.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, informó a los conductores de taxi de la ciudad que, a partir de la segunda semana de marzo, podrán efectuar el pago correspondiente para el proceso de validación de sus taxímetros.

Esto busca garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos y brindar mayor transparencia y confianza en la prestación del servicio de transporte público individual en la capital quindiana.

Desde la entidad se indicó que la pista destinada para verificar el funcionamiento de los taxímetros estará habilitada a partir del 16 de marzo, fecha desde la cual se iniciarán las revisiones técnicas correspondientes.

Los taxistas interesados en realizar el proceso deberán efectuar el pago en las oficinas de SETTA, ubicadas en la plaza Minorista de Armenia, en inmediaciones del estadio San José, al occidente de la capital quindiana.

La Alcaldía de Armenia confirmó el avance de un 46 % de la obra de pavimentación de la vía ubicada entre las manzanas 8 y 9 del barrio La Fachada, intervención que también incluye la glorieta contigua, uno de los accesos principales al sector.

La Secretaría de Infraestructura informó que la inversión supera los 600 millones de pesos y que se intervendrán 1.300 metros cuadrados en pavimento rígido, con el compromiso de la Administración Municipal y del contratista de desarrollar los trabajos con celeridad, y así entregar la obra para el uso de la comunidad en los tiempos establecidos.

Esta intervención hace parte del proyecto de pavimentación y rehabilitación de vías 12K, una de las principales apuestas del gobierno del alcalde James Padilla García para mejorar la movilidad y recuperar puntos estratégicos de la malla vial urbana, beneficiando a los armenios y visitantes, con el fin de menorar la conectividad en distintos sectores de la municipalidad.

En el marco de la estrategia Basuras Cero, Empresas Públicas de Armenia participó junto al Grupo de Protección Ambiental de la Policía Nacional en una jornada de sensibilización realizada en la carrera 14, en el centro de Armenia, una actividad pedagógica dirigida a comerciantes y ciudadanos para promover la correcta disposición de residuos sólidos y el cuidado del entorno urbano.

Durante el recorrido se socializó la Ley 1801 de 2016, norma que establece deberes y sanciones relacionadas con el manejo inadecuado de basuras en el espacio público. La actividad buscó generar conciencia sobre la importancia de adoptar buenas prácticas que contribuyan a mantener limpia la ciudad.

La jornada se desarrolló en articulación con la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, entidades que acompañaron el proceso pedagógico y reforzaron el mensaje de corresponsabilidad ambiental entre los diferentes actores del sector.

Como parte de la estrategia, se instalaron adhesivos informativos con las rutas y frecuencias de recolección de residuos, así como líneas de atención para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la información y contribuir con pequeñas acciones que generan grandes cambios para la ciudad.

La Policía también informó que continuará, tras la sensibilización, con la imposición de las órdenes de comparendo por la ley 1801, artículo 111, multas cercanas al millón de pesos por la incorrecta disposición de los residuos sólidos.

Desde la Alcaldía de Armenia, por medio de su Secretaría de Hacienda, informan a la ciudadanía que se amplió el plazo para acceder al descuento del 15 % por pronto pago del Impuesto Predial, el cual estará vigente hasta el próximo 29 de mayo de 2026.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Yeison Andrés Pérez, secretario de hacienda municipal que explico “en relación con la ampliación del término para presentar pago del impuesto predial unificado con el 15% de descuento, inicialmente lo teníamos el 31 de marzo, lo ampliamos al 29 de mayo de la presente vigencia. La intención y el objeto de esta ampliación es que más ciudadanos puedan acceder a este beneficio, que es un beneficio importante, el 15%.

También pensando en las peticiones de exoneración de mayores de 60 años que nos encontramos desde hace 2 semanas realizando ya notificación de estos actos administrativos para que los ciudadanos no solamente puedan acceder al descuento de 50% sino que adicionalmente obtener el beneficio del descuento pronto pago.

Ampliando así la cobertura del beneficio aprobado por la Corporación Consejo Municipal a iniciativa del alcalde mediante el acuerdo 361 y 342 los acuerdos de beneficios tributarios radicados el año pasado y aprobados y sancionados el año pasado.

Entonces, es un poco la intención de esta ampliación esperando que los armenios puedan verse beneficiados de esta ampliación, de este beneficio y muchos más puedan acceder al descuento del 15%.

Los contribuyentes pueden realizar el pago a través del Portal Tributario utilizando el botón PSE, en las entidades bancarias autorizadas, directamente en la Tesorería Municipal, o reclamar la factura en los Puntos Vive Digital o descargarla por el portal. Asimismo, la factura llegará a los hogares junto con el recibo de la EPA.

Quindío fortalece su estrategia de seguridad: 46 gestores de convivencia se gradúan para trabajar en los territorios

El Gobierno del Quindío continúa avanzando en su estrategia integral de seguridad. En una jornada de clausura, realizada en el Comando de Policía Quindío y liderada por Gobierno del Quindío junto a la Policía Nacional, 46 gestores de convivencia y seguridad culminaron su proceso de formación, una iniciativa que busca fortalecer la prevención del delito y la construcción de entornos seguros en los territorios.

Este proceso hace parte del programa ‘Quindío Seguro’, una estrategia liderada por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, que apuesta por una seguridad cercana a la comunidad, basada en la prevención, el diálogo y la presencia institucional en los barrios y municipios del departamento.

Los gestores de convivencia que se gradúan tendrán un papel clave en el fortalecimiento de la relación entre la institucionalidad y la ciudadanía, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y apoyando las acciones de prevención en las comunidades.

Durante la clausura del proceso de formación, el secretario del Interior del Quindío, Diego Alexander Santamaría Tabares, destacó la importancia de esta iniciativa para el futuro de la seguridad en el departamento. “Hoy el Quindío da un paso importante en la construcción de una seguridad más cercana a la gente.

Estos 46 gestores de convivencia representan la presencia institucional en el territorio y hacen parte de una estrategia clara de nuestro Gobernador: trabajar por una seguridad que se ejerza con humanidad para proteger a los ciudadanos, pero con mano firme contra quienes atenten contra la tranquilidad de nuestras comunidades”, afirmó Santamaría.

El funcionario también resaltó que esta iniciativa se convierte en un modelo de prevención y convivencia para el departamento, fortaleciendo la capacidad institucional para atender conflictos y generar entornos más seguros.

De igual manera, el Gobierno del Quindío expresó su reconocimiento al coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de Policía Quindío y a los instructores de la institución que lideraron el proceso de formación y compartieron su experiencia y conocimiento con los gestores.

El Instituto Colombiano Agropecuario inicia el mes de marzo con la certificación de un nuevo predio en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el departamento del Quindío, ratificando su compromiso con la producción de alimentos sanos (inocuidad), la sanidad vegetal y el fortalecimiento del sector agropecuario.

Con este avance, el departamento consolida 45 certificaciones bajo la modalidad auditoría ICA y 12 por homologación, así como 634 hectáreas certificadas mediante auditoría y 1.306 hectáreas por homologación, reflejando el crecimiento sostenido de productores que implementan procesos con rigurosidad y capacidades técnicas.

Por líneas productivas, se destacan 27 predios certificados en aguacate Hass, 11 en plátano, 7 en lima ácida Tahití, además de cacao, hortalizas y caña panelera. En área total certificada sobresalen 1.754 hectáreas de aguacate Hass y 112 hectáreas de lima ácida Tahití, entre otros cultivos estratégicos para el desarrollo económico del departamento.

La certificación en BPA fortalece la prevención, vigilancia y control en los sistemas productivos, promueve la transparencia y la trazabilidad, y contribuye a la seguridad alimentaria y la dignidad de las familias rurales, especialmente de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC).

Con el objetivo de empoderar a las mujeres rurales y proyectar la cultura cafetera en escenarios internacionales, la Universidad del Quindío, en alianza con el Comité de Cafeteros, puso en marcha el proyecto Language and Territory.

La iniciativa, que se desarrolla en los municipios de Calarcá y Córdoba, beneficia a 80 mujeres vinculadas a la economía cafetera. Durante 50 horas —y hasta el próximo 3 de junio—, las participantes recibirán formación básica en inglés de nivel A1, según el Marco Común Europeo de Referencia, bajo una metodología participativa que conecta el idioma con actividades como la producción, el turismo rural y el emprendimiento local.

El profesor Cristian Camilo Reyes Galeano, coordinador del proyecto y docente de la Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés, explica la esencia de la propuesta: “El inglés no se enseña como una materia aislada, sino como una herramienta para nombrar el territorio, narrar la cultura cafetera y visibilizar el trabajo de las mujeres rurales en escenarios globales”.

En deportes, el Deportes Quindío empató 0 a 0 como visitante ante Patriotas de Boyacá por la novena fecha del Torneo Dimayor de la B, el próximo partido del conjunto cuyabro será el lunes 16 de marzo a las 8y20 de la noche en el estadio Centenario de Armenia enfrentando a Real Cundinamarca.