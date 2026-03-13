Viernes 13 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

No paran los homicidios en Armenia, en la noche del jueves 12 de marzo, se presentó ataque sicarial en el barrio La Patria, desconocidos dispararon contra un hombre que murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones, no hay reporte oficial aún de la Policía sobre este crimen

Mientras que, en la tarde de hoy jueves 12 de marzo, las autoridades judiciales fueron alertadas por la comunidad por el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en zona boscosa del barrio Bosques de Gibraltar al sur de la ciudad de Armenia.

Al sector llegaron las unidades de criminalística de la Sijín de la Policía para adelantar el levantamiento del cadáver y será Medicina Legal que termine, identidad, género y causas de la muerte.

Los organismos de socorro atendieron una emergencia en el municipio de La Tebaida donde varias personas resultaron afectadas por inhalación de sustancia

La contingencia se presentó en la alcaldía del municipio donde inicialmente se había relacionado con una fuga de gas natural, sin embargo, luego fue descartada por los organismos de socorro ante los síntomas manifestados por los trabajadores. El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del Quindío informó que las personas afectadas inhalaron una sustancia extraña que podría haber sido esparcida en el ambiente lo que generó que incluso algunos de los involucrados se desmayaron en el lugar.

Explicó que junto con los Bomberos Voluntarios del municipio lograron verificar que era gas pimienta, pero están en todo el trabajo investigativo puesto que por las características del comportamiento de los afectados se puede presumir de un producto utilizado para el aseo.

Los organismos de socorro realizaron la evacuación del edificio y el traslado de varios pacientes al hospital local para su valoración médica.

Cámaras instaladas en Armenia y el Quindío no son para multar sino para contar: gobernación

La gobernación del Quindío través de la secretaría TIC, avanza la instalación de cámaras tecnológicas en los diferentes municipios del departamento como parte del proyecto Quindío Territorio Inteligente y Sostenible. Estos dispositivos están destinados a mejorar la visibilidad y realizar el conteo vehicular en tiempo real, permitiendo conocer el comportamiento de la movilidad en el territorio.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Ángela María Suazo Bandera, coordinadora administrativa del proyecto Quindío territorio inteligente y sostenible de la secretaria de las TIC del Quindío.

es un proyecto bandera del gobernador Juan Miguel Galvis, a través del cual se pretende fortalecer toda la infraestructura tecnológica para todo el departamento del Quindío, tanto Armenia como municipio acreditado como los otros 11 municipios que hacen parte del proyecto.

es un proyecto con recursos del Sistema General de Regalías, monitoreado y avalado por el Departamento Nacional de Planeación y tiene una ejecución de 18 meses.

Nosotros iniciamos el proceso el mes el año pasado en el mes de agosto y este proyecto va a desarrollarse hasta enero del 2027. Son 18 meses, pero como lo mencionaba hace un momento, es un proyecto que tiene una sostenibilidad garantizada porque va a ser parte de toda la ciudadanía del departamento.

En total son 40 cámaras, de estas 40 cámaras, 28 cámaras son de conteo vehicular y 12 cámaras de conteo de aforo y están conectadas a un centro de monitoreo que va a estar ubicado en el municipio de Armenia, van a garantizar y van a fomentar ese turismo que es lo que quiere el señor gobernador consolidar para el departamento, esa es una inversión con recursos del sistema general de regalías que es a aproximadamente 13.000 millones de pesos.

No son cámaras de foto multas, Ángela María Suazo Bandera, coordinadora administrativa del proyecto Quindío territorio inteligente y sostenible de la secretaria de las TIC del Quindío fue clara en explicar “No, en absoluto, en absoluto nada tiene que ver con eso, son cámaras, cuyo propósito es hacer un análisis de los vehículos que transitan por esos sectores en donde se van a instalar.

Eso va a generar una información que se va a conectar al centro de gestión en Armenia y eso va a permitir a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría TIC, a la Secretaría de Gobierno poder garantizar de alguna manera establecer políticas sociales, por ejemplo, hoy entraron 10.000 vehículos.

Entonces va a generar una alerta además de establecer diferentes estrategias para decir, mire, ya no entren por este sector, entren por este otro porque ya hay demasiada cantidad de vehículos, digamos que ese es uno de los principales motivos. Es analizar la información en tiempo real para poder tomar decisiones frente a cada una de las estrategias que se implementan para fortalecer el turismo y, por supuesto, seguridad en el departamento.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial sostienen que la principal causa de siniestralidad es el exceso de velocidad y avanzan en estrategias de cultura vial

En el marco de la estrategia de intervención a municipios, el director del observatorio de seguridad vial Rubiel Zuleta se refirió al plan que realizan en los diferentes municipios del país con el objetivo de apuntar a la cultura vial.

Explicó que hoy culmina el trabajo establecido en Armenia donde acompañan a las autoridades para generar la articulación pertinente con el objetivo de garantizar la seguridad vial preventiva para disminuir la siniestralidad vial.

A propósito, dio a conocer que en la ciudad de Armenia se registra una disminución del 85% a corte del mes de enero de este año, es decir que para el mes de enero del año 2025 fallecieron siete personas y en el mismo periodo de este 2026 solo una lo que demuestra la importante cifra.

Fue enfático en afirmar que lo anterior genera que exista un mensaje con mayor exigencia no solamente enfocado a las autoridades sino a los ciudadanos para mantener las cifras permaneciendo en un nivel de reducción.

De otro lado se refirió a la situación que se vive actualmente por las patinetas eléctricas donde no hay pautas claras para un control efectivo puesto que están en un crecimiento importante y se evidencian en las principales vías de la ciudad.

El funcionario reconoció que es un tema que está en discusión con el Ministerio de Transporte entendiendo que es una necesidad urgente puesto que estas patinetas eléctricas están siendo modificadas como motocicletas que no requiere matricula lo que genera dificultad en un control.

Resaltó que ante lo clave de todo el proceso está en reglamentación con el objetivo de generar las pautas claras al respecto.

Recordó que los motociclistas no solamente en la ciudad sino a nivel nacional son el actor vial más vulnerable en medio de los siniestros viales. Resaltó que el principal mensaje es cuidar la vida por lo que es clave pensar en el otro para no generar aumento en la siniestralidad y apuntar a evitar los muertos.

Enfatizó que todo va encaminado a una apropiación personal de que en la vía existe otra persona que merece la vida y destacó que las cifras pueden determinar que ha crecido la cultura vial y la presencia de las autoridades para el respectivo control.

Las autoridades de tránsito del Quindío advierten que muchos conductores no aprovecharon el proceso para el traspaso de vehículos a persona indeterminada

Recordemos que la modalidad de traspaso a persona indeterminada es una figura útil porque permite al vendedor desligarse jurídicamente del bien.

El director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ Uriel Enoc Ortiz manifestó que el 6 de febrero fue el último día que entregó el ministerio de Transporte para cumplir con el proceso, sin embargo, reconoció que muchos se quedaron con el problema.

Resaltó que no tienen cuantificada la cifra de cuántas personas quedan con esa dificultad porque, aunque pueden ir al Runt les parece quien es el propietario, pero no saben si realmente es el poseedor del vehículo.

Destacó que las personas les figuran multas de tránsito por infracciones que no han cometido, o un embargo por impuesto vehicular sobre un vehículo que ya no tienen o en el peor de los casos involucrados en un accidente con víctima mortal.

Espera que el ministerio abra un nuevo lapso para lograr subsanar la problemática evidenciada para muchos conductores del departamento.

Con el propósito de fortalecer la formalidad y garantizar servicios turísticos seguros para visitantes y ciudadanos, se realizó una jornada de inspección, vigilancia y control a establecimientos de alojamiento en el sector norte y centro de la ciudad de Armenia.

Durante el operativo se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente, así como la documentación requerida para la prestación de servicios turísticos.

La jornada contó con el acompañamiento de la Policía de Turismo, Migración Colombia y la Secretaría de Salud, entidades que se sumaron a esta actividad para revisar diferentes aspectos relacionados con la legalidad de los servicios, las condiciones sanitarias y la verificación de huéspedes, con el fin de brindar mayor seguridad y confianza.

En medio de las acciones de control, uno de los establecimientos fue objeto de cierre preventivo al evidenciar incumplimientos en la normatividad vigente.

Vuelve y juega el hospital San Juan de Dios en Armenia restringe servicios para los usuarios de la Nueva EPS por incumplimientos en los pagos de la deuda, solo atenderán urgencias vitales.

En un comunicado desde el P Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, informan a la ciudadanía que, a partir del 13 de marzo se les continuará garantizando la atención de urgencias vitales a los usuarios de Nueva EPS, en cumplimiento con nuestro deber de proteger los derechos fundamentales de los usuarios.

No obstante, debido al incumplimiento en los acuerdos pactados por parte de la Nueva EPS que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y la capacidad de atención del hospital, así como la atención oportuna de los afiliados a la Nueva EPS, el Hospital se ve en la necesidad de contener temporalmente los servicios de consulta externa, procedimientos ambulatorios y atenciones programadas para los usuarios de esta EPS hasta que se efectúen los acuerdos de pago establecidos.

La institución continúa a la espera de la concertación de mesas de trabajo que permitan gestionar el pago restante de la cartera adeudada, necesaria para asegurar la estabilidad de nuestro centro asistencial y la protección del derecho fundamental a la salud de todos los quindianos.

Trabajadores de la EPS Asmet Salud protestan por retrasos en pagos de los salarios

Una de las trabajadoras del Sindicato de Asmet Salud en diálogo con Caracol Radio Armenia manifestó “Desde octubre del año 2025 se vienen presentando retrasos en los pagos a los trabajadores de Asmet Salud, teniendo al día de hoy una deuda por el concepto del 50% del pago de la nómina del mes de enero y el 100% de la nómina del mes de febrero.

Llama la atención que está empresa como otras del sector como Nueva EPS que también están intervenidas y que también tienen embargos, no se encuentren atrasadas en los pagos con sus trabajadores. Esta situación afecta a más de 1900 familias de empleados de Asmet Salud y para el Quindío, 60 familias aproximadamente.

Lo que queremos es hacer un llamado a las entidades de vigilancia y control para que validen y verifiquen por qué se están embargando las cuentas eh que hacen parte de la nómina eh de los empleados y que corresponden al mínimo vital de estos trabajadores.

En Circasia debido a las filas, demoras, retrasos y no entrega de medicamentos a los usuarios de las diferentes EPS, un ciudadano se dio a la tarea de entregar en la calle y en una caja medicamentos a ciudadanos que con urgencia necesitan un medicamento para su enfermedad o para su tratamiento, aunque considera que no es el deber ser al ver la necesidad se dio a la tarea que realiza especialmente los sábados

La cartera de la red de salud de Armenia es de 16.000 millones de pesos, de los cuales 4mil corresponden a deudas de EPS liquidadas, siete mil a EPS intervenidas lo que pone en riesgo financiero al hospital del sur de Armenia.

El gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa López, insistió en el llamado a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y a los diferentes actores del sistema, con el fin de establecer mesas de trabajo, conciliaciones de cartera y procesos de concertación, para así garantizar el flujo de recursos y la continuidad de los servicios de salud para los ciudadanos.

De acuerdo con el informe financiero de la entidad socializado por el gerente de Red Salud, a corte de febrero de 2026, la ESE registra una cartera por 16.955 millones 332 mil 154 pesos, correspondiente a la prestación de servicios de salud de baja complejidad a usuarios afiliados a diferentes EPS.

Explicó que cerca del 27 % de estos recursos, es decir $4.605.576.151, corresponde a EPS que actualmente se encuentran en proceso de liquidación, entre ellas Medimás, Cafesalud, Salud Vida y Coomeva, lo que convierte parte de estas acreencias en recursos de difícil recaudo.

Entre las principales EPS en esta situación están Medimás: $2.317.182.929, Cafesalud: $1.462.693.598, Salud Vida EPS: $436.390.328 y Coomeva EPS: $234.276.273. Son recursos que prácticamente están perdidos para las entidades hospitalarias y nadie, ni el Gobierno Nacional ni la Supersalud, que han sido las que ordenan las liquidaciones, responden por este recurso”, cuestionó el funcionario municipal.

En relación con la prestación de servicios del régimen subsidiado en la modalidad capitada, representa aproximadamente el 56 % de la cartera, es decir $7.278.871.636.

“Dentro de este grupo, la EPS con mayor participación es Asmet Salud, con una cartera aproximada de $3.326.772.346, correspondiente a cuentas que en algunos casos datan de la vigencia 2020. Una situación que obedece, entre otros factores, a que la entidad realiza pagos parciales de manera periódica, sin efectuar el pago total de las obligaciones respectivas a cada periodo”, explicó Correa López.

Desde Cartagena, sede del Congreso Nacional de Municipios, el alcalde de Armenia, James Padilla García, insistió en la necesidad de fortalecer la autonomía territorial y el papel de los gobiernos locales en la construcción de soluciones para el desarrollo de nuestro país.

El mandatario de la Ciudad Milagro participa en este encuentro nacional convocado por la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios, y desde allí compartió un mensaje vehemente, en el cual resaltó que el desarrollo de Colombia se construye desde los territorios y que los gobiernos locales necesitan mayores herramientas institucionales para responder con mayor eficacia a las demandas de sus comunidades.

“Gobernar desde los territorios exige convicción, carácter y un profundo compromiso con la gente. Los alcaldes somos quienes estamos más cerca de los ciudadanos y por eso es fundamental que los municipios cuenten con las condiciones necesarias para liderar procesos de desarrollo y transformación social”, expresó el ejecutivo local, quien cumple una agenda institucional en la capital bolivarense.

se realizó una mesa técnica para el análisis y estructuración de las siguientes fases de implementación del proyecto de Microzonificación Sísmica del Quindío, un proyecto bandera del departamento y el primero de su tipo en el país.

Aunque el estudio correspondiente al área urbana de Armenia ya fue entregado, el director de la UDEGERD aseguró que entre los meses de julio y agosto de 2026 se completará la entrega del 100 % de los resultados del estudio a los municipios restantes.

En el Quindío se preparan para la semana santa, el próximo 24 de marzo se realizará comité de seguridad turística para ultimar detalles

Ya se acerca una de las temporadas más importantes en materia de turismo que es la semana santa y por eso las autoridades se preparan para la gran afluencia de visitantes.

La secretaria de turismo del departamento, Juana Gómez dijo que uno de los puntos que han venido priorizando es el relacionado con el trabajo articulado con todas las empresas de servicio público debido a que se han generado situaciones en demora a la recolección de los residuos.

Especificó que el próximo 24 de marzo realizarán un comité de seguridad turística con el fin de generar todas las acciones para garantizar la seguridad y tranquilidad en los diferentes municipios del departamento y principales sitios turísticos.

En el Quindío realizaron el lanzamiento del primer modelo agro voltaico ganadero del país

En la finca La Macana de la ciudad de Armenia fue inaugurada una granja minisolar que une energía solar y producción lechera en un mismo ecosistema sostenible.

El director del comité de ganaderos del departamento, Jorge Tejada sostuvo que hay muchos modelos a nivel nacional, pero es el primero que alterna pastoreo en ganadería con paneles solares, es decir, que conviven las vacas, pasto con los paneles puesto que siguen produciendo leche y comienza la producción de energía limpia.

Resaltó la importancia del modelo y de que sea replicado por parte de los gremios del Eje Cafetero y del país por eso la invitación es que lleguen a la zona para conocer todo el proceso. Asimismo, mencionó que es un proyecto diseñado para producir un mega de energía y reconoció que hay una serie de beneficios tributarios para facilitarle a los productores generar este tipo de proyectos en generación de energías renovables.

Al respecto el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis dio a conocer que es de gran relevancia esta iniciativa puesto que no solo potencia el agro, sino que brinda mayores oportunidades a la dinámica económica regional.

El director del comité de ganaderos resaltó que la inversión aproximada del proyecto es de un millón de dólares que es financiado por crédito con tasas subsidiadas por parte del estado.

Empresas Públicas de Armenia informa a la comunidad que, en el marco de la tercera y última etapa de la obra de reposición de alcantarillado en el barrio Laureles, se presentan cierres viales temporales en algunos tramos del sector con el fin de facilitar el desarrollo de los trabajos.

La entidad adelanta la tercera y última etapa de la obra de reposición del sistema de alcantarillado en el barrio Laureles, intervención que a la fecha alcanza un 80 % de avance físico y que busca mejorar la infraestructura sanitaria del sector.

En el marco de estas labores, se han implementado cierres viales temporales para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y la seguridad de los ciudadanos.

Entre las restricciones se encuentra el cierre de la calle 22 norte en el sector del Oxxo y el tramo del supermercado, así como el cierre de la vía en sentido carrera 19 hacia la Cruz Roja, donde únicamente se permite giro a la derecha con dirección al parque Laureles para tomar la carrera 15 en sentido único hacia Renault.

De igual manera, los conductores que se movilicen por la calle 21 deberán realizar giro a la derecha para incorporarse a la carrera 15 en un solo sentido hacia Renault. Asimismo, en la carrera 15 en sentido Renault hacia la calle 22 la vía permanece cerrada, por lo que los vehículos deberán realizar giro obligatorio en la calle 20 norte.

Luego de experimentar la vida en las calles, Sebastián, de 32 años, podrá volver a su natal Santa Rosa de Cabal, donde iniciará un proceso de desintoxicación y reintegración a la vida social, con el apoyo de su familia y sus dos hijas. Esto gracias a la estrategia ‘Patrulla Social – Retorno Seguro’, que, como en otros casos, ha arrojado la ejecución de la iniciativa, cuyo objetivo es disminuir en el mediano y largo plazo la incidencia de la población en situación de calle en Armenia y en el departamento del Quindío

Gracias a una articulación interinstitucional liderada por el Gobierno del Quindío, activaron una ruta humanitaria para apoyar a un ciudadano ecuatoriano que se encontraba en condición de riesgo de calle en la ciudad de Armenia. La acción fue coordinada por la Secretaría de Familia, bajo la orientación de Aleyda Marín Betancourt, con el propósito de garantizar atención y acompañamiento oportuno.

La intervención se llevó a cabo en la Terminal de Transportes de Armenia, donde entidades como la Defensoría del Pueblo, la fundación Rescatados por su Sangre y la dependencia en mención articularon esfuerzos para facilitar el traslado voluntario del ciudadano hacia la ciudad de Bogotá. Desde allí, el hombre se dirigirá al consulado ecuatoriano para adelantar los trámites necesarios que le permitan regresar a su país de origen.

Desde la alcaldía de Armenia Adelantan acciones de inspección, vigilancia y control en estaciones de servicio de la ciudad, verificando que los precios de la gasolina correspondan a los establecidos por el Gobierno Nacional.

En el marco del Foro Empresarial Liderazgo Estratégico 360° en tiempos de IA, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío oficializó una alianza con el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), una de las Escuelas de Administración del país creada por empresarios con el propósito de impulsar procesos de educación y formación continua dirigidos a empresarios y líderes del departamento.

En deportes, El Down Hill del Quindío volvió a destacarse en el escenario continental. El ciclista Christopher Silva ganó la medalla de plata en la categoría júnior del Campeonato Panamericano de Down Hill 2026, disputado en Sapiranga, Brasil. Silva integró la selección Colombia en la cita continental, considerada la competencia más importante de la región en esta modalidad del ciclismo y organizada por la Confederación Panamericana de Ciclismo.

De otro lado ocho mil quinientos corredores se preparan para llegar al Quindío en una nueva edición de la Media Maratón Quindío, un evento que ya desbordó el ámbito deportivo y se convirtió en una de las citas más importantes del turismo deportivo en el departamento y que se llevará a cabo el domingo 22 de marzo.