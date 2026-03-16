Los 2 mejores pueblos de Antioquia para ir el festivo de San José: A solo tres horas de Medellín. Crédito: Turismo Antioquia Travel

Con una extensión cercana a los 63.612 km², Antioquia es el departamento con salida al mar más extenso de Colombia y el sexto en cuanto al resto de departamentos del país.

Le podría interesar: Este es el esperado puente festivo al que Colombia dice adiós en 2026 por cambio en el calendario

Asimismo, el territorio antioqueño cuenta con una diversidad de climas inigualable, atravesando los cuatro pisos térmicos principales. Todo esto en 125 municipios, siendo el departamento que más tiene en toda Colombia.

De esta manera, los destinos, pero también las actividades y fiestas patronales, no tienen fin a lo largo del año en Antioquia, dándole una amplia gama de opciones a sus habitantes, turistas y visitantes.

¿Cuál es el puente de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial para Colombia en 2026, marzo tendrá un único puente festivo. Dicha celebración corresponde con la festividad religiosa del Día de San José.

Aunque tradicionalmente dicha conmemoración estaba programada para el 19 de marzo, que cae jueves en 2026, por efecto de la Ley Emiliani, se traslada al lunes siguiente.

Lea también: “Rutas”: un viaje por Antioquia para volver a enamorarse del territorio

Con el traslado del Día de San José, se configura un fin de semana largo que comienza el sábado 21 y termina con el lunes festivo del 23 de marzo.

Pueblos de Antioquia para visitar el puente de San José

Antioquia cuenta con una extensa red de municipios a lo largo de su territorio, lo que se ve reflejado en actividades culturales, ferias y fiestas durante todo el año.

Para el puente festivo del 23 de marzo, Día de San José, Antioquia cuenta con dos municipios que tienen fiestas durante todo el fin de semana; conózcalos a continuación:

San José de la Montaña

San José de la Montaña tiene sus fiestas patronales anuales justamente en vísperas del Día de San José, con un calendario de actividades culturales, deportivas y conciertos, que se extiende durante todo el puente festivo.

Se ubica a 2.550 metros sobre el nivel del mar, su clima es frío, con una temperatura aproximada de 13°C y una extensión de 127 km². De acuerdo con Comfenalco Antioquia, fue fundado en 1916 por Esteban Velásquez y recibió su nombre por su posición en una zona rodeada de montañas.

San José de la Montaña está a 125 kilómetros de Medellín, en un recorrido que dura entre dos horas y 40 minutos a tres horas aproximadamente desde la capital antioqueña, con posibilidad de tomar un autobús desde la Terminal del Norte, con empresas como Coopetransa.

Chigorodó

Chigorodó se prepara para las tradicionales Fiestas del Río 2026, que se celebrarán entre el 19 y el 23 de marzo, con un extenso cartel que incluye foros, cabalgatas, vaquería y conciertos.

Este destino es la muestra de la variedad de climas y escenarios naturales en Antioquia, con sus 34 metros sobre el nivel del mar y clima cálido tropical, con temperaturas promedio que llegan a los 28 °C.

Según Comfenalco Antioquia, el territorio fundado en 1878 por José de los Santos Zúñiga acogió su nombre a partir de un vocablo indígena que significa “río de guaduas”.

Chigorodó se encuentra un poco más retirado, a 284 kilómetros de Medellín, a cerca de seis horas. Desde la Terminal del Norte en la capital antioqueña se puede tomar transporte mediante empresas como Cootransuroccidente, Sotraurabá y Transportes Gómez Hernández.