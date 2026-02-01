“Rutas”: un viaje por Antioquia para volver a enamorarse del territorio

Antioquia vuelve a contarse desde sus caminos, sus refranes y su gente. La televisión pública del departamento estrena Rutas, un formato de viajes que combina influenciadores, conversación y humor para recorrer municipios poco conocidos y redescubrir la identidad antioqueña.

Durante una conversación en A Vivir Que Son Dos Días, el realizador audiovisual Gabriel Castrillón presentó Rutas, una nueva producción de Teleantioquia que propone recorrer el departamento desde una narrativa diferente. El programa reúne a cuatro viajeros que visitan distintos municipios, no solo para mostrar paisajes, sino para conversar, debatir y reaccionar entre ellos, en un tono cercano, espontáneo y sin artificios.

El formato mezcla elementos de viaje, reality y conversación, y se estructura a partir de temáticas que atraviesan varios municipios en cada capítulo. Cada episodio toma como punto de partida un refrán popular, una decisión creativa que busca reforzar el sentido de identidad y esa “reantioquinización” de la que habla Castrillón, tras varios años de vivir fuera del departamento.

Rutas también representa una apuesta por llevar a la televisión pública lenguajes más actuales, propios del ecosistema digital y las redes sociales, sin perder el valor de narrar el territorio desde sus voces, costumbres y contextos. El programa se emite todos los domingos a las 9:00 p. m. por Teleantioquia y, según su realizador, busca entretener, provocar conversación y reconectar a los televidentes con Antioquia.