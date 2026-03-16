Instalan PMU en Sabana de Torres para asegurar servicio de gas por conflicto en campo Provincia

La Gobernación de Santander instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio de Sabana de Torres para atender la contingencia laboral que involucra a trabajadores vinculados a empresas prestadoras de servicios de Ecopetrol y garantizar la operación de la estación de servicio gasodoméstico en la zona.

Según explicó Óscar Hernández, secretario del interior de Santander, la medida se adoptó luego de varias reuniones con la comunidad y las entidades involucradas para buscar mecanismos de diálogo y evitar afectaciones en la prestación de servicios esenciales.

De acuerdo con el funcionario, inicialmente se adelantó un encuentro con la comunidad durante la mañana del sábado 14 de marzo, para escuchar sus inquietudes y buscar alternativas de solución. Posteriormente, en la tarde, se activó un PMU virtual con las distintas entidades, aunque en esa reunión no participó la comunidad.

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Ante la situación, instalaron el Puesto de Mando Unificado de manera presencial en la estación de servicio Gasodoméstico de Santos, en Sabana de Torres, donde sostuvieron un diálogo directo con líderes y trabajadores.

Según el secretario del interior, en el encuentro también se anunció que se realizará una reunión virtual con la gerencia de Ecopetrol y representantes del orden nacional para escuchar las solicitudes de los trabajadores que participan en la contingencia laboral.

La Gobernación indicó que se dieron garantías para el funcionamiento de la estación de gas, permitiendo el ingreso de carrotanques necesarios para evacuar agua de las piscinas de operación y evitar cualquier riesgo en el sistema.

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Agregó Óscar Hernández, que ya se acordaron medidas humanitarias para permitir el ingreso de víveres y el mantenimiento de algunos puntos operativos, así como la activación de turnos laborales para asegurar la continuidad del servicio en el municipio.

Reiteraron que el objetivo del PMU es brindar garantías tanto a la comunidad que participa en la protesta como a quienes no lo hacen, al tiempo que se mantiene el diálogo institucional para buscar una solución concertada.