Temporada de lluvias deja afectaciones en Bucaramanga y activa atención a comunidades vulnerables

La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (UMGRD), adelanta recorridos por distintos sectores de la ciudad con el fin de identificar afectaciones provocadas por la actual temporada de lluvias y brindar atención a las familias que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Durante estas jornadas, equipos técnicos realizan visitas en barrios y asentamientos para evaluar la situación en territorio, identificar posibles daños y establecer las necesidades de las comunidades que han resultado afectadas por las precipitaciones. Con base en este diagnóstico, la administración municipal coordina la entrega de ayudas humanitarias para mitigar el impacto del invierno.

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El director de la UMGRD, Didier Augusto Rodríguez León, explicó que estos recorridos permiten identificar directamente las necesidades de las familias y activar las acciones de atención necesarias. Reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de las autoridades y adoptar medidas de prevención durante la temporada de lluvias.

Desde la administración municipal también se informó que se mantiene el monitoreo permanente en los puntos críticos de la ciudad, con el fin de prevenir emergencias y brindar atención oportuna a las comunidades que puedan verse afectadas por las condiciones climáticas.