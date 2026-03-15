Masacre en Cimitarra, Santander: tres personas asesinadas y una más herida

Bucaramanga

Conmoción en zona rural de Cimitarra, Santander luego de que dos hombres y una mujer fueran asesinadas y otras más resultara herida por lo que sería disputas por el territorio.

El general Oscar Hernández, secretario del interior de Santander, indicó que "una de las hipótesis que se plantea es la disputa en el territorio por los grupos de delincuencia común organizada que hay, con relación a la disputa del territorio por el tráfico local de estupefacientes".

El comandante de la Policía de Santander el coronel Néstor Arévalo junto a todas las capacidades de la institución viajan hacia este municipio para adelantar las investigaciones sobre esta masacre que mantiene en alerta a la ciudadanía allí.

Aunque por ahora no se realizará un consejo de seguridad extraordinario ante esta situación, desde la gobernación advierte que sí hay un puesto de mando unificado para hacerle seguimiento a las investigaciones y poder dar con los responsables de este hecho violento.