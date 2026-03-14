Ecopetrol advierte riesgo de suspensión del servicio de gas domiciliario en Sabana de Torres

Bucaramanga

A través de un comunicado Ecopetrol anunció riesgo en la suspensión del servicio de gas domiciliario a más de 20 mil habitantes en el casco urbano de Sabana de Torres por cuenta de protestas que se vienen presentando en campo Provincia por parte de contratistas de la empresa Magnex.

De acuerdo a lo señalado por la petrolera, estas personas “impiden la movilidad y la libre circulación de personal y vehículos en las vías de acceso al campo, específicamente hacia las estaciones Santos y Suerte, así como el campamento Santos”.

Lea también: ¡Atención! Regresa la restricción nocturna para motocicletas en Bucaramanga

Las personas que se encuentran protestando piden que los alimentos se les paguen en dinero y no en especie tras un acuerdo entre la USO y la empresa contratista. Esto, está impidiendo que se ingresen alimentos agua potable y otros elementos importantes para el suministro en el campo.

Por eso, hacen un llamado a la comunidad para que mediante el diálogo se puedan encontrar soluciones que no afecten el suministro del gas a los habitantes de Sabana de Torres.