Ingeniero Ecovivienda investigado por presunta corrupción podría alcanzar principio de oportunidad

Tunja

En la mañana del 16 de marzo se 2026 se realizó la audiencia de imputación de cargos que estaba programada en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Tunja contra Lina María Bautista Avellaneda, actual secretaria de Infraestructura de Tunja y el ingeniero, Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque por presuntos hechos de corrupción cuando ambos estuvieron en la empresa Ecovivienda, relacionados con interés indebido en la celebración de contratos y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

En la audiencia que no duró ni 30 minutos se expuso la ausencia del ingeniero y su abogado defensor, Juan Evangelista Farfán por lo que la diligencia tendrá que reprogramarse a pesar de que Lina María Bautista Avellaneda si asistió en compañía de su abogado.

El Fiscal del caso Óscar Fernando Díaz incluso anunció la intención del procesado de llegar a un principio de oportunidad.

“Hay que dejar constancia que el doctor Juan Evangelista Farfán compareció el despacho de la Fiscalía el viernes de la semana pasada, manifestando que él iba a ejercer la defensa del señor Yeison Alfonso Sarmiento. Él informó su intención de aplazar la audiencia, sin embargo, yo le dije que hiciera lo propio ante el juzgado y que fuera él el que decidiera. También manifestó la intención de buscar una terminación anticipada, incluso esbozó la posibilidad de un principio de oportunidad, situación que le explicó este despacho y que él veo que ratifica en su misiva de solicitud de aplazamiento frente a la imposibilidad de realizar la audiencia dada la inasistencia”.

Por estrategia, dijo el fiscal no se hará la audiencia contra la otra vinculada al proceso.

“Señor juez considera el suscrito como titular de la acción penal que, por estrategia, tal y como lo he planteado para hacer las formulaciones de imputación de los señores Lina María Bautista Avellaneda, Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque, también del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, que está vinculado a esta investigación, y de la gestora social, María Luisa Pedraza, que también está vinculada. La Fiscalía solicita que se haga de manera concentrada la audiencia entre Yeison y Lina, por lo que le solicitaría, señor juez se fije una fecha lo más pronto posible para llevar a cabo esta diligencia, esto por cuestiones de estrategia”.

El fiscal ratificó que el jueves 19 de marzo de 2026 está programada la audiencia de Mikhail Krasnov y María Luisa Pedraza por los mismos hechos.