Siete personas capturadas por extorsión en Barranquilla: intimidaban a comerciantes con fotos

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía, adelantó una operación en la ciudad y su área metropolitana que dejó como resultado siete personas puestas a disposición de las autoridades por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

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De estas personas, dos fueron capturadas mediante orden judicial y cinco en flagrancia, entre ellas un menor de edad. Los implicados registran anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes.

Las capturas se realizaron en vía pública y mediante diligencias de allanamiento y registro adelantadas en distintos sectores de Barranquilla y su área metropolitana. Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo pistola, una motocicleta, dos teléfonos celulares, nueve panfletos extorsivos y dinero en efectivo.

Dentro de los capturados se encuentra alias “J.J.”, señalado como presunto integrante de “Los Costeños”, quien sería el encargado del cobro de extorsiones en sectores como los barrios El Bosque, Las Malvinas, Los Olivos, La Pradera y La Esmeralda.

Según las investigaciones, este individuo intimidaba a comerciantes mediante la entrega de panfletos y exigencias económicas, con el fin de no atentar contra su integridad o sus establecimientos comerciales.

Más capturados

Asimismo, fue capturado alias “Junior”, quien, de acuerdo con las investigaciones, venía realizando exigencias económicas a las víctimas mediante mensajes enviados a través de la aplicación WhatsApp, en los que remitía videos y fotografías de los establecimientos comerciales con el propósito de generar intimidación y constreñimiento para el pago de dinero.

De igual forma, se materializó la captura de alias “El Mono” y “Bam Bam”, quienes serían los encargados del cobro de extorsiones en el sector del barrio El Mercado, donde presuntamente intimidaban a comerciantes mediante la entrega de panfletos, disparos a fachadas y exigencias económicas para evitar atentados contra su integridad o sus negocios.

El general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que “estos resultados hacen parte del trabajo articulado entre la Policía Nacional, La Alcaldía Distrital y la Fiscalía General de la Nación para combatir de manera frontal las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, reiterando el compromiso institucional de continuar adelantando acciones operativas y de investigación que permitan capturar a los responsables de este delito y proteger a los ciudadanos”.

Es importante mencionar que, en lo corrido del 2026, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha logrado materializar 72 capturas por los delitos de extorsión y secuestro.

Asimismo, durante esta vigencia se han registrado 114 denuncias por extorsión, lo que representa una reducción del 39 % frente al año 2025.

Igualmente, las autoridades recuerdan que se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos a las personas que suministren información que permita la identificación y captura de delincuentes dedicados al delito de extorsión, garantizando absoluta reserva para quienes colaboren con las autoridades.