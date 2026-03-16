¿Dónde serán los cortes de energía de Air-e este martes 17 de marzo en Barranquilla?

La empresa Air-e, actualmente intervenida, ejecutará este martes 17 de marzo trabajos eléctricos en varios sectores de Barranquilla y Tubará como parte de su plan de mantenimiento preventivo. Las labores buscan garantizar la continuidad del servicio y reemplazar elementos en mal estado.

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En el barrio El Pueblo de Barranquilla, los trabajos se desarrollarán en las carreras 10A y 13 con la calle 117, entre las 8:20 de la mañana y las 5:30 de la tarde. De manera simultánea, en el barrio El Pueblito, sobre la calle 115 con la carrera 11D, se reemplazarán elementos eléctricos deteriorados entre las 8:15 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

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Mientras tanto, en el barrio Villa del Rosario se realizará el cambio de una cruceta en la carrera 35C3 con la calle 82D, desde las 8:10 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Estas labores requieren la suspensión temporal del suministro eléctrico en la zona de intervención para garantizar la seguridad de los técnicos y de los residentes.

Trabajos eléctricos en Tubará

En Tubará, Air-e ejecutará cambios de elementos eléctricos y trabajos de poda entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde. Se suspenderá el servicio de energía en las calles 4 a la 14, entre las carreras 1 y 4; en la carretera Tubará–Barranquilla, desde el kilómetro 1 al 5; y en fincas como La Esperanza, La Aventura y la zona de Intacatoa.

Además, se realizarán breves maniobras de mantenimiento en la zona urbana y rural de Tubará entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana, así como entre las 3:30 y las 4:00 de la tarde. Air-e recomienda a los usuarios tomar precauciones y programar sus actividades teniendo en cuenta estas interrupciones temporales del servicio.