Desaparición de David Acosta: Centro Comercial El Retiro aclara que no tiene ningún casino

David Felipe Acosta Botina, un joven de 27 años, está desaparecido desde el 1 de marzo, luego de que saliera de un casino al norte de Bogotá. Desde ese momento, su familia ha hecho un esfuerzo enorme por conseguir información que conduzca a su paradero, sin embargo, hasta el momento no se tiene información que permita ubicarlo.

Han sido varias las hipótesis que rodean la desaparición de Acosta. En las últimas horas, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Metropolitana de Bogotá, descartó que esta desaparición esté relacionada a un paseo millonario.

Según se ha podido conocer, el joven tenía varias deudas, por lo que no se descarta que su desaparición esté relacionada con ese tema o con una posible ludopatía. “Es una persona que tenía deudas. Parece que también jugaba mucho en los casinos y, desafortunadamente, creo que se le convirtió en un problema”, dijo el general.

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Sin embargo, la familia de David ha confirmado a Caracol Radio que durante las primeras semanas recibió llamadas extorsivas, pero nadie presentó una prueba de supervivencia del joven, por lo que sus allegados ignoraron esas llamadas.

Centro Comercial El Retiro aclara que no tiene un casino

David Acosta salió de su casa el sábado 28 de febrero con la intención de realizar unas compras, sin embargo, terminó en un casino del norte de la ciudad. Inicialmente, se había señalado que el casino quedaba al interior del Centro Comercial El Retiro, sin embargo, esa información no es cierta.

“Para El Retiro es importante aclarar que dentro de las instalaciones del centro comercial opera ningún casino ni establecimiento de juegos de azar”, dice el centro comercial a través de un comunicado. En ese sentido, dice que no tiene relación con versiones que señalan que esta situación habría ocurrido en un casino ubicado en nuestras instalaciones.

Además, El Retiro expresó su solidaridad con la familia y allegados de David Acosta. “Esperamos de corazón que pueda reencontrarse pronto con sus seres queridos", agregó el centro comercial, que también reiteró su compromiso con el bienestar, tranquilidad y confianza de sus visitantes, aliados comerciales y comunidad en general.