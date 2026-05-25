Iniciaron las elecciones presidenciales en países como Francia, Londres, Alemania y China

Oficialmente se abrieron las primeras mesas de votación en el mundo para las elecciones presidenciales y de vicepresidente. En esta oportunidad, las embajadas de Londres, Francia, Alemania y China ya están dispuestos para que todos colombianos residentes en estos países, puedan ejercer su derecho voto durante las elecciones presidenciales.

La Embajadora de Colombia en Londres Laura Sarabia, dio por instaladas las mesas en el Reino Unido, e invitó a todos los residentes a realizar este ejercicio democrático con responsabilidad por el país.

“Estos son ejercicios que espero que sea con toda la convicción con toda la conciencia con las transformaciones que necesita nuestro país y sobre todo con todas las garantías democráticas”, aseguró la embajadora.

De otro lado, se dio inicio a las elecciones presidenciales para los colombianos en Francia. Alfonso Prada, embajador colombiano en el país europeo, informó que el consulado en París estará dispuesto para que los colombianos voten durante toda la semana.

“De hoy lunes 25 de mayo hasta el viernes estará abierto el consulado para que puedan venir a votar+ en las elecciones presidenciales de Colombia de 8 de la mañana a 4 de la tarde”, destacó el diplomático.

La votación durante el fin de semana (Sábado 30 y domingo 31 mayo) será en el Colegio Federico García Lorca.

En Berlín, Alemania, inició el proceso electoral para la elección de presidente y vicepresidente de Colombia. Las mesas de votación estarán habilitadas desde las de 8:00 AM a 4:00 PM (HORA LOCAL)

La Embajada de Colombia en China informó que ya está abierto el puesto de votación en Beijing, para que los colombianos se acerquen a votar por el próximo presidente de Colombia.

La jornada será continua de lunes a domingo de 8:00 AM a 4:00 PM en las instalaciones de la embajada, ubicadas en la dirección Guanghua Lu 34.