Petro denuncia “traición” por proyecto de energía en el país adportas de un fenómeno del niño

Una polémica surgió este domingo 25 de mayo en X, en un cruce de mensajes entre el presidente Petro y su propio ministro de Minas.

El presidente Gustavo Petro denunció que alguien al interior del gobierno recibió dinero para hacer “una termoeléctrica a gas en el corazón del mundo”.

Calificó el hecho como una “traición a la humanidad”, respondiendo al ministro de Minas, Edwin Palma, quien se defendió de denuncias de “traición” por la distribución de tecnologías eléctricas dentro de la subasta de expansión energética, liderada por el Ministerio.

Incluso el presidente Petro, aseguró que se deben buscar alternativas limpias como el sol, para generar nuevas energías y prepararse ante una posible llegada del fenómeno del niño.

“La sequía no se asume con gas sino con el sol, porque si es gas agravamos la causa del superniño que no es más que el calentamiento global, y vendrán sequías más fuertes aún, porque la ciencia ya predijo que en el año 2070 Colombia será desierto y la población tendrá que ir al norte o a la antártica, donde yo mismo no logré llegar y ya tienen un Kast para impedirlo”, afirmó el jefe de estado en su cuenta de X.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió en X que el Ministerio de Minas y Energía no autoriza ni aprueba proyectos de gas en estas subastas y aseguró que no existe ninguna traición.

Aclaró que la reciente subasta adjudicó 15 proyectos, de los cuales 14 son de fuentes solares y eólicas, lo que representa 6.25 veces más energía limpia frente a la térmica a gas asignada (288 MW).

“Este tipo de proyectos suman cerca de 1800 MW. Es decir, 1800 MW de energías limpias nuevas vs 288 MW de gas. Esto es, se pusieron 6.25 veces más energía limpia que térmica a gas. ¿Qué tal si hacemos énfasis en eso?”, resaltó Palma.

El ministro defendió los resultados como un éxito para el sistema energético del país de cara a los años 2029-2030, para garantizar el abastecimiento, y aseguró que el Gobierno lidera un número histórico de subastas.

El jefe de estado aseguró que la matriz de generación eléctrica debe abandonar en el menor tiempo posible, los hidrocarburos.