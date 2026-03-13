Así cerró la semana el café: Cotización oficial de la carga de 125 kg para HOY 13 de marzo

Precio del café colombiano para exportación y comercialización a nivel nacional - Imagen de referencia - Crédito: Getty Images.

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este viernes 13 de marzo, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

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Precio del café para HOY 13 de marzo en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 13 de marzo se cotizará en $2.119.000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una leve disminución respecto al día anterior, cuando la carga se cotizó en $2,161,000 pesos (COP) llegando a estimaciones inferiores a las de la semana pasada.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los $10.000 pesos (COP) por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

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A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 13 de marzo son:

ARMENIA: Carga: 2,119,500 // Kilo: 16,956 // ARROBA: 211,950

Carga: 2,119,500 // Kilo: 16,956 // ARROBA: 211,950 BOGOTÁ: Carga: 2,118,250 // Kilo: 16,946 // ARROBA: 211,825

Carga: 2,118,250 // Kilo: 16,946 // ARROBA: 211,825 BUCARAMANGA: Carga: 2,117,875 // Kilo: 16,943 // ARROBA: 211,788

Carga: 2,117,875 // Kilo: 16,943 // ARROBA: 211,788 BUGA: Carga: 2,120,250 // Kilo: 16,962 // ARROBA: 212,025

Carga: 2,120,250 // Kilo: 16,962 // ARROBA: 212,025 CHINCHINÁ: Carga: 2,119,375 // Kilo: 16,955 // ARROBA: 211,938

Carga: 2,119,375 // Kilo: 16,955 // ARROBA: 211,938 CÚCUTA: Carga: 2,117,375 // Kilo: 16,939 // ARROBA: 211,738

Carga: 2,117,375 // Kilo: 16,939 // ARROBA: 211,738 IBAGUÉ: Carga: 2,118,625 // Kilo: 16,949 // ARROBA: 211,863

Carga: 2,118,625 // Kilo: 16,949 // ARROBA: 211,863 MANIZALES: Carga: 2,119,375 // Kilo: 16,955 // ARROBA: 211,938

Carga: 2,119,375 // Kilo: 16,955 // ARROBA: 211,938 MEDELLÍN: Carga: 2,118,625 // Kilo: 16,949 // ARROBA: 211,863

Carga: 2,118,625 // Kilo: 16,949 // ARROBA: 211,863 NEIVA: Carga: 2,117,750 // Kilo: 16,942 // ARROBA: 211,775

Carga: 2,117,750 // Kilo: 16,942 // ARROBA: 211,775 PAMPLONA: Carga: 2,117,500 // Kilo: 16,940 // ARROBA: 211,750

Carga: 2,117,500 // Kilo: 16,940 // ARROBA: 211,750 PASTO: Carga: 2,117,500 // Kilo: 16,940 // ARROBA: 211,750

Carga: 2,117,500 // Kilo: 16,940 // ARROBA: 211,750 PEREIRA: Carga: 2,119,375 // Kilo: 16,955 // ARROBA: 211,938

Carga: 2,119,375 // Kilo: 16,955 // ARROBA: 211,938 POPAYÁN: Carga: 2,119,625 // Kilo: 16,957 // ARROBA: 211,963

Carga: 2,119,625 // Kilo: 16,957 // ARROBA: 211,963 SANTA MARTA: Carga: 2,121,125 // Kilo: 16,969 // ARROBA: 212,113

Carga: 2,121,125 // Kilo: 16,969 // ARROBA: 212,113 VALLEDUPAR: Carga: 2,118,750 // Kilo: 16,950 // ARROBA: 211,875

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