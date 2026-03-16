IDEAM: Pronóstico del clima en Bogotá y otras ciudades de Colombia,HOY 16 de marzo ¿Lloverá?
Conozca aquí el clima en Bogotá y las principales ciudades del país para este lunes:
Colombia continúa bajo monitoreo por diferentes fenómenos climáticos. De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, varios municipios del país presentan alertas por incendios forestales, deslizamientos de tierra e incrementos en los niveles de ríos, mientras que las lluvias seguirán presentes en diferentes regiones durante las próximas 24 horas.
Aunque en las últimas horas se registraron condiciones mayormente secas en varias zonas, las autoridades mantienen vigilancia debido a la variabilidad del clima y al riesgo en algunas regiones.
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Pronóstico del clima para Bogotá HOY 16 de marzo
Para Bogotá, el pronóstico indica que durante la mañana podrían presentarse lloviznas y lluvias ligeras, especialmente en sectores del norte, oriente y centro de la ciudad.
En horas de la tarde se esperan precipitaciones más extendidas, algunas de ellas moderadas, con mayor intensidad en localidades del norte y occidente, como Usaquén, Suba, Fontibón y Engativá.
¿Cómo estará el clima en Colombia en las próximas 24 horas?
El pronóstico nacional indica que las lluvias disminuirán ligeramente frente a días anteriores, aunque seguirán presentándose en diferentes zonas del país.
Las precipitaciones más intensas podrían registrarse en:
- Amazonas
- Guaviare
- Caquetá
- Nariño
- Tolima
- Caldas
- Cauca
- Antioquia
- Santander
- Boyacá
- Cundinamarca
También podrían presentarse lluvias ligeras en Chocó, Huila, Vaupés, Putumayo, Bolívar, Norte de Santander, Vichada y Guainía.
Por el contrario, se prevé tiempo seco en departamentos como Casanare, Arauca, La Guajira, Magdalena, Sucre, Atlántico, Córdoba y algunas zonas del Meta.
Las autoridades también monitorean un nuevo frente frío que podría aumentar los vientos y el oleaje en el Caribe colombiano y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este sistema podría favorecer lluvias fuertes en la región Caribe entre el 18 y el 20 de marzo, por lo que se mantiene seguimiento a su evolución.
Alertas por incendios forestales en varias regiones
Actualmente, 59 municipios del país presentan algún nivel de alerta por incendios forestales en las regiones Orinoquía, Caribe, Pacífica y Andina.
Del total de municipios en alerta, 16 se encuentran en alerta roja, el nivel más alto de riesgo. La mayor concentración se registra en La Guajira, donde siete municipios presentan esta condición.
También hay municipios en alerta máxima en Casanare, con tres territorios bajo riesgo, y en Magdalena, donde dos municipios enfrentan esta situación.
Las autoridades recomiendan a la población evitar quemas controladas, fogatas o actividades que puedan generar chispas, especialmente en zonas rurales o de vegetación seca.
Más de 170 municipios en alerta por deslizamientos
El riesgo por movimientos de tierra también sigue siendo alto en el país. Según el informe, 178 municipios presentan algún nivel de alerta por deslizamientos en las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.
Dentro de este grupo, 16 municipios están en alerta roja, principalmente en:
- Chocó, con cinco municipios
- Nariño, con cuatro municipios
- Antioquia, con tres municipios
Estos eventos suelen intensificarse durante temporadas de lluvia, por lo que las autoridades mantienen especial vigilancia en zonas de ladera y carreteras de montaña.
Ríos bajo monitoreo por riesgo de inundaciones
El sistema de alertas hidrológicas también reporta diferentes niveles de advertencia en varias cuencas del país debido a posibles inundaciones o crecientes súbitas.
En la cuenca Magdalena-Cauca se registran dos alertas rojas, además de dos alertas rojas puntuales, 22 alertas naranjas y 59 amarillas.
En otras zonas hidrográficas se reportan:
- Pacífico: 15 alertas naranjas y 17 amarillas
- Caribe: 1 alerta roja y 15 amarillas
- Amazonas: 2 alertas naranjas y 11 amarillas
- Orinoco: 10 alertas amarillas
Las autoridades prestan especial atención a las cuencas del sur de Antioquia, Caldas, el sur de Chocó y el piedemonte amazónico, donde las condiciones meteorológicas podrían generar incrementos en los niveles de los ríos.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...