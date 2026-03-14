Así será ‘La Cuna del Café 2026′ en Norte de Santander: Renovación de marca e internacionalización

De fondo: imagen ilustrativa de una taza y granos de café regados (Crédito Getty Images), abajo en el medio, logo de la feria de La Cuna del Café 2026 (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC), con respaldo de la Gobernación del Norte de Santander, llevará a cabo la feria cafetera más importante del departamento, La Cuna del Café, en los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026, renovado su imagen como región.

Bajo el concepto “El Café Vive en Nuestro ADN”, la FNC busca renovar la imagen de este festival a nivel internacional, el cual apunta a una narrativa enfocada en la producción de esta materia como una experiencia fuertemente ligada a la tradición, visión e innovación de los productores que han hecho parte de este proyecto.

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Entonces, el festival representa al sector cafetero de Norte de Santander como una plataforma integral de promoción, innovación y conexión comercial para toda la cadena productiva.

¿Dónde se realizará la feria de ‘La Cuna del Café’?

La edición 2026 se realizará en el Ecoparque Comfanorte y proyecta una agenda robusta que integrará:

Espacios académicos de alto nivel.

Muestras comerciales especializadas.

Experiencias sensoriales y talleres de catación.

Ruedas de conexión comercial.

Escenarios de relacionamiento estratégico.

Con esto se busca unir a productores, familias cafeteras, compradores, transformadores, academia y aliados estratégicos en torno a un propósito compartido: reconocer que el café no es solo un producto, sino parte esencial de la tradición y formación histórica del territorio.

¿Cuáles son las proyecciones de La Cuna del Café para 2026?

Como informa la FNC, la edición anterior de esta feria registró alrededor de 25.000 asistentes, 182 productores, 96 expositores, 205 participantes en talleres de catación y más de 28.500 tazas de café servidas.

Con esto, la renovación de la marca y su apuesta promocional busca que para este año se superen estas cifras y se amplíe la ventana de oportunidades de comercio de café de origen nortesantandereano.

La estrategia de posicionamiento estará respaldada por una campaña de comunicación 360° que integrará contenidos audiovisuales, radio, publicidad exterior y plataformas digitales, con el objetivo de masificar el alcance de la feria y fortalecer el reconocimiento del café de Norte de Santander en escenarios nacionales e internacionales.

Con base en esto, ‘La Cuna del Café 2026′ se proyecta como una herramienta de activación económica y cultural, impulsando el consumo desde la identidad y fortaleciendo la agroindustria cafetera tanto a corto como a largo plazo.

Finalmente, la FNC enfatiza que ‘La Cuna del Café 2026′ es, ante todo, una estrategia de unidad sectorial, pensada para articular esfuerzos, elevar estándares de calidad, fortalecer procesos de internacionalización y posicionar al departamento como un referente de café de origen en los mercados globales, sin perder la esencia, la tradición y el arraigo territorial que caracterizan a sus caficultores.