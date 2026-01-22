Puerto de Barranquilla permanecería un mes sin dragado: ¿Qué pasará?
Desde Asoportuaria indicaron que, hasta el momento, no se han presentado problemas con el calado.
Este miércoles 21 de enero se conoció que el Puerto de Barranquilla permanecería durante un mes sin draga.
Esto se debe a que la draga que estaba realizando los trabajos se encuentra en mantenimiento y será relevada por otra que llegaría finalizando este mes. Esto, sumado a que se están ultimando los detalles de documentos para su ingreso al país.
Es importante indicar que todo hace parte de la adición del contrato de dragado asegurados hasta mitad de 2026.
Lucas Ariza, director de Asoportuaria, sostuvo que no se han presentado problemas con el calado y tampoco se ha reducido por falta de trabajos de dragado.
Más información
“La draga está en este momento, no hay draga, está próxima a arribar y está llegando a finales o principios de este mes. Y en cuanto al bajo nivel del río, normalmente eso beneficia al tema portuario porque hay menos agua, pero también hay menos sedimentos”, dijo el líder gremial.
Por otra parte, confirmó Ariza que, debido a los fuertes vientos en la zona portuaria, se están haciendo restricciones nocturnas por ocho horas en donde se paraliza la operación.
Finalizó argumentando que estas medidas son normales cuando se tienen fuertes vientos.