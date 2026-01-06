Puerto de Barranquilla: garantizan el dragado hasta mitad del 2026

Garantizan el dragado en la zona portuaria de Barranquilla hasta mitad de este año. Asoportuaria pide a Cormagdalena a asegurar los trabajos del segundo semestre.

El pasado 20 de diciembre se hizo una adición al contrato actual lo que garantiza los trabajos hasta mitad de este año, así lo aseguró Lucas Ariza, director de Asoportuaria.

Manifestó que la draga actual estará en mantenimiento, por lo que se espera que en los próximos días llegue otra draga para que adelante los trabajos requeridos.

Indicó que, hasta el momento, no se han presentado problemas con los trabajos de dragado y que el calado operativo de la zona portuaria permanece superior a los 10 metros.

Sostuvo que la capitanía de Puerto de Barranquilla sigue monitoreando los fuertes vientos en la zona portuaria y verificar si afectan las operaciones.