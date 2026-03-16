Antioquia advierte que bloqueos de mineros podrían dejar incomunicado al noroccidente del país

Primeros efectos del paro minero en Córdoba: autoridades reportan bloqueo en el sur del departamento. Foto: suministrada Caracol Radio.

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que los bloqueos en el marco del paro minero podrían afectar la movilidad en el noroccidente del país, al concentrarse en corredores estratégicos que conectan el interior con la Costa Caribe.

Según explicó el mandatario, algunas de las protestas se han ubicado en la vía a la altura de La Apartada, en el departamento de Córdoba, y se estarían dirigiendo hacia la glorieta de Campoalegre, un punto donde confluyen importantes rutas nacionales.

De acuerdo con Rendón, ese sector conecta la Troncal del Norte —que conduce hacia la región Caribe— con la vía conocida como Magdalena 2, lo que lo convierte en un punto clave para el tránsito de carga y pasajeros.

“Vamos a quedar incomunicados por cuenta de esos bloqueos”, afirmó el gobernador al referirse al impacto que podrían tener las protestas en ese corredor vial.

El mandatario también indicó que la Gobernación de Antioquia no participa directamente en la discusión con los manifestantes porque el departamento perdió la delegación minera desde diciembre de 2023, por decisión del Gobierno nacional.

“Si ustedes revisan el pliego de condiciones, la Gobernación no aparece en ningún lado”, explicó Rendón, al señalar que la negociación corresponde principalmente al Ejecutivo.

Durante sus declaraciones, el gobernador insistió en que no se debe ceder ante los bloqueos, al advertir que parte de la actividad minera ilegal está vinculada con economías criminales.

“Hay que combatir la minería criminal para proteger los activos ambientales de Antioquia y evitar que los grupos criminales sigan enriqueciéndose”, señaló.

En ese contexto, mencionó que organizaciones como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se financian, según dijo, de economías ilegales asociadas a la minería.

Por su parte, líderes del movimiento minero han señalado que los bloqueos son temporales. En declaraciones recogidas por Caracol Radio, voceros del paro indicaron que las manifestaciones buscan presionar al Gobierno nacional ante lo que consideran incumplimientos en acuerdos con el sector.

Mientras continúan las protestas, la atención se mantiene en los posibles efectos de los bloqueos sobre la movilidad en uno de los corredores viales más importantes del noroccidente del país.