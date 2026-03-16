En un operativo en Briceño, capturaron al escolta y la pareja de “Primo Gay”, este logró fugarse

Briceño- Antioquia

Caracol Radio conoció que durante un operativo del Ejército y la Fiscalía realizado la mañana de este lunes en zona rural de Briceño, Norte de Antioquia, hubo una confrontación armada entre las fuerzas estatales y una cuadrilla del frente 36 en la que estaba alias “Primo Gay”, quien es el máximo cabecilla de ese grupo en Antioquia.

Este medio de comunicación ha podido confirmar que, durante el operativo, por poco cae en manos de las autoridades Neider Yesid Uñates, alias “Primo Gay”, quien logró fugarse del cerco que le tenían las autoridades para capturarlo. Aunque están circulando algunas fotografías del cabecilla supuestamente muerto, fuentes de la zona aseguran que el guerrillero está vivo y se trataría más de una estrategia para despistar a las autoridades que le pisan los talones. Pero esta información continúa siendo verificada ya que se desconoce si salió herido del lugar.

Caracol radio también obtuvo información la cual indica que en el operativo so lograron atrapar al escolta persona y a una mujer quien sería una de las parejas sentimentales del cabecilla que delinque en el norte de Antioquia.

También se conoció que en la vereda La Palestina, donde corrió el hecho, hubo un intento asonado contra los uniformados que adelantaron el operativo, ya que alrededor de 60 personas, presuntamente instrumentalizadas, trataron de impedir la captura del hombre y la mujer, pero finalmente se lograron sacar de la zona.

El procedimiento está en desarrollo y se espera ampliación de esta información.