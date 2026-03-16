Alias “Limón”, señalado de homicidio y cobros extorsivos, cayó en operativo en Caicedo

Medellín

En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturado alias “Limón”, señalado integrante del grupo delincuencial común organizado La Libertad, estructura que estaría alineada a la organización criminal conocida como “La Terraza”.

La detención se realizó en el barrio Caicedo, en la comuna 9–Buenos Aires, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, alias “Limón” estaría vinculado al homicidio de Julián García Mora, ocurrido el 16 de septiembre de 2025 en el sector de Villatina. Según el reporte oficial, hombres armados llegaron al lugar en un vehículo, amenazaron a varias personas y dispararon contra la víctima. Posteriormente, los agresores habrían trasladado al herido en el mismo automóvil y lo abandonaron en otro punto del sector, donde le propinaron nuevos disparos.

Las autoridades también señalaron que, dentro de la estructura criminal La Libertad, el capturado presuntamente cumplía funciones relacionadas con la coordinación de extorsiones a transportadores de la ruta de buses Sucre–Boston.

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Tras su captura, alias “Limón” fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras un juez define su situación jurídica. Entre tanto, continúan las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos delictivos asociados a este grupo criminal que afecta distintos sectores de la comuna 9 de Medellín.