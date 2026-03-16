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16 mar 2026 Actualizado 15:46

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ACIET alerta que universidades enfrentarían crisis de liquidez por nuevo impuesto al patrimonio

Lorenzo Portocarrero, director ejecutivo de ACIET, habla sobre el Decreto 0173 con el que se busca aplicar un cobro de 0,50% sobre el patrimonio a las universidades privadas

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Maria José Castro

El nuevo impuesto al patrimonio, con el que se busca aplicar un cobro de 0,50% sobre el patrimonio a las universidades privadas, ha generado una profunda preocupación y un escenario complejo para las instituciones de educación superior en Colombia.

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Para Lorenzo Portocarrero, director ejecutivo de ACIET, la medida, que forma parte de la emergencia económica, está poniendo en “aprietos” a las universidades y otras instituciones universitarias del país, afectando su liquidez y la asignación de recursos destinados a su misión social.

Portocarrero explicó que la situación es un “pocio compleja” y que los rectores de las instituciones afectadas están muy “incomodos”. En Colombia, la educación superior es considerada un beneficio social y un propósito nacional, lo que hace que esta medida sea “no bien vista” en el sector. El impuesto afecta a aquellas instituciones que posean un patrimonio superior a 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) o 10.474.800.000 pesos.

Uno de los principales desafíos radica en la naturaleza de los activos de estas instituciones. La mayoría de ellos son activos fijos, es decir, no movibles y no líquidos.

Con la obligación de pagar el 0,50% del patrimonio el 1 de abril y el 4 de mayo, las universidades se verán forzadas a “realizar algunos activos” o “buscar créditos en los diferentes bancos del país” para cumplir con la obligación tributaria.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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