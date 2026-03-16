El código iframe se ha copiado en el portapapeles

ACIET alerta que universidades enfrentarían crisis de liquidez por nuevo impuesto al patrimonio

El nuevo impuesto al patrimonio, con el que se busca aplicar un cobro de 0,50% sobre el patrimonio a las universidades privadas, ha generado una profunda preocupación y un escenario complejo para las instituciones de educación superior en Colombia.

Para Lorenzo Portocarrero, director ejecutivo de ACIET, la medida, que forma parte de la emergencia económica, está poniendo en “aprietos” a las universidades y otras instituciones universitarias del país, afectando su liquidez y la asignación de recursos destinados a su misión social.

Portocarrero explicó que la situación es un “pocio compleja” y que los rectores de las instituciones afectadas están muy “incomodos”. En Colombia, la educación superior es considerada un beneficio social y un propósito nacional, lo que hace que esta medida sea “no bien vista” en el sector. El impuesto afecta a aquellas instituciones que posean un patrimonio superior a 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) o 10.474.800.000 pesos.

Uno de los principales desafíos radica en la naturaleza de los activos de estas instituciones. La mayoría de ellos son activos fijos, es decir, no movibles y no líquidos.

Con la obligación de pagar el 0,50% del patrimonio el 1 de abril y el 4 de mayo, las universidades se verán forzadas a “realizar algunos activos” o “buscar créditos en los diferentes bancos del país” para cumplir con la obligación tributaria.

Una de las alternativas

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 03:43 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio: