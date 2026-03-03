Cerramos déficit histórico para las universidades públicas: ministro Daniel Rojas

¿Qué es la reforma de la Ley 30? Estos son los cambios de financiación en las universidades públicas

SALUD

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, confirmó en entrevista con 6AMW de Caracol Radio que este 03 de marzo será sancionada la reforma a la Ley 30 de 1992, una iniciativa que busca cerrar el histórico desfinanciamiento de las universidades públicas del país.

Más información Ministro Jaramillo defiende decreto que trasladará masivamente a usuarios de las EPS

“Se trata ya de la sanción a la reforma a la Ley 30 que pusimos a cabo en 2024. Tuvo éxito en sus cuatro debates y hoy tenemos un acto de sanción que empieza una senda para cerrar el desfinanciamiento financiero a las instituciones de educación superior públicas en Colombia”, explicó el ministro.

Cerrar un déficit histórico

Según Rojas, desde la promulgación de la Ley 30 en 1992 hasta comienzos de la década de 2020, el sistema universitario estatal acumuló un desfinanciamiento cercano a los 25 billones de pesos.

“Veinticinco billones de pesos que dejaron de ingresar a las universidades públicas redundan en que se redujo la cobertura, se caían los techos, no se contrataban mejores maestros y la universidad pública no podía cerrar esa brecha financiera”, afirmó.

El ministro aseguró que el fortalecimiento financiero permitirá ampliar cobertura, destacando la apertura de 375 mil nuevos cupos en universidades públicas.

La reforma también impulsa la regionalización de la educación superior, con nuevos programas en zonas históricamente afectadas por el conflicto.

“Hoy los jóvenes del Plateado puedan acceder a educación superior; que en la Universidad de La Guajira se abra una facultad de Medicina, que estemos abriendo universidad en el Catatumbo y en esas regiones donde solo había oportunidades de acceso a la guerra y nunca a la educación superior”, sostuvo en diálogo con Caracol Radio.

¿De cuánto será la inversión?

La ley no fija un monto específico, sino que cambia el indicador con el que se ajustan los recursos para las universidades públicas. En lugar de indexarse al IPC, ahora se utilizará el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), al considerar que los costos universitarios crecen por encima de la inflación general.

“Lo que se proyecta es que en un horizonte menor a diez años Colombia puede estar invirtiendo en educación superior entre el 1 y el 1,5 % del PIB, que es el promedio de otros países”, explicó.