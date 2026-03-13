Gobierno impone impuestos por emergencia de lluvia: apuestas en línea; amplía impuesto al patrimonio

¿Por qué el salario mínimo 2026 debe estar “muy por encima” de la inflación?: esto dijo minHacienda. Crédito: Colprensa/ Getty Images

El Gobierno expidió un paquete de decretos, resucitando impuestos que había suspendido la Corte, pero esta vez para recaudar recursos para la emergencia económica por la ola invernal.

Algunos de estos nuevos impuestos son: el 16% a las apuestas por internet, una normalización del 19% para activos ocultos y amplía el impuesto al patrimonio a sucursales y establecimientos permanentes extranjeros. También da una amnistía con rebaja de sanciones e intereses a quienes se pongan al día con la DIAN.

Impuesto al patrimonio para empresas del exterior

El decreto establece que esto esto aplica para empresas cuyo patrimonio sea superior a 10,4 mil millones de pesos.

Estas empresas deben declarar el impuesto al patrimonio el 30 de abril de 2026, y en esa misma fecha deben pagar una primera cuota del cincuenta por ciento (50%) del impuesto. La segunda cuota del cincuenta por ciento (50%) del impuesto se pagará el 1 de junio de 2026.

Por otro lado, no aplica a empresas del sector salud, “las empresas que, en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de las autoridades nacionales, se encuentren intervenidas por el Estado y las empresas de servicios públicos domiciliarios de los municipios que han declarado la calamidad pública y se encuentran ubicados en la zona de afectación de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica contenida en el Decreto Legislativo 150 de 2026″.

Recordemos que la emergencia en comento se declaró en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, a partir de los efectos de las lluvias.

Aumento al presupuesto de UNGRD

Otro de los decretos aumenta el Presupuesto a la Unidad para la Gestión del Riesgo en 8.6 billones de pesos.