Petro sanciona la reforma a la Ley 30: ¿qué cambios trae para universidades públicas?

El presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó este 3 de marzo la reforma a la Ley 30 de 1992, exactamente los artículos 86 y 87, buscando, según expresaron, cambiar la forma en la que se financian las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universidades públicas.

¿Qué modifica la reforma a la Ley 30?

Desde el Ministerio de Educación señalaron que la base de Ley 30 estableció durante más de 30 años que los recursos para las universidades crecerían con el índice de Precio al Consumidor. Sin embargo, aclararon que realmente lo que se mide con el IPC es el costo de bienes como los alimentos, el transporte y los servicios públicos, no el precio real de formar profesionales colombianos.

De esta manera, explicaron que con la reforma a la Ley 30 quedan en firme más recursos para aumentar la cobertura de la educación superior pública en el país. Esto gracias a que se agrega el crecimiento de la financiación al Producto Interno Bruto (PIB).

“Este un nuevo modelo que prioriza el financiamiento a la oferta, el fortalecimiento de la capacidad instalada y la sostenibilidad en el largo plazo de las instituciones de educación superior públicas”, aseguran en el MinEducación.

Con estos recursos adicionales, el Gobierno Nacional se propuso la meta de una inversión del 1% del PIB en los años por venir, cerrando la brecha que existe en la destinación de recursos que tiene Colombia para la educación superior pública en comparación con otros países de la región.

¿Qué cambios trae? Puntos clave de la Ley 30

Cambio en la financiación : pasa de ser con base al IPC al PIB.

: pasa de ser con base al IPC al PIB. Aumentan los recursos para la educación superior pública: el Ministerio de Educación indica que se destinará el dinero a investigaciones, laboratorios, salario de docentes, tecnología y formación de profesionales.

el Ministerio de Educación indica que se destinará el dinero a investigaciones, laboratorios, salario de docentes, tecnología y formación de profesionales. Amplía la cobertura de la educación superior: pasará de 32 a 67 instituciones públicas vinculadas al sistema.

pasará de 32 a 67 instituciones públicas vinculadas al sistema. Más docentes y mejores pagos: con el aumento de los recursos serán más los maestros que serán contratados, cubriendo el déficit que existe en las entidades públicas.

con el aumento de los recursos serán más los maestros que serán contratados, cubriendo el déficit que existe en las entidades públicas. Metas a largo plazo: con la nueva destinación de fondos, el Gobierno espera contribuir a la estabilización y resiliencia de las instituciones.

