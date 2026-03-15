Un muerto y un bebé de 9 meses de nacido herido por ataque sicarial en Montenegro, Quindío

Armenia

Hay conmoción en el municipio de Montenegro en el Quindío porque un ataque sicarial deja un muerto y un bebe de 9 meses de nacido herido, el asesinado era el padre del menor

Momentos de pánico, confusión y consternación vivieron habitantes de la zona de la cancha municipal en la noche del sábado 14 de marzo en el municipio de Montenegro en el Quindío ubicado a 15 minutos de Armenia, por el ataque sicarial contra un hombre.

Los hechos que han generado rechazo de la comunidad y de las autoridades, por el asesinato de un hombre que estaba con su hijo de 9 meses de nacido que termino herido.

El secretario de gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas entregó el reporte del hecho “Desde el municipio de Montenegro se reporta un lamentable hecho que enluta a unas familias del municipio. Un hecho sicarial en el cual cobró la vida de una persona aproximadamente 28 años en el sector de La Cancha hacia el ingreso del barrio Villa Jerusalén.

En este hecho también salió herido un infante, un menor de escasos 9 meses en hechos que se están siendo totalmente investigados por parte de nuestra Policía Nacional y nuestra fiscalía. Ese es el reporte que tenemos en el cual se interrumpe un periodo de tiempo que llevamos sin hechos y sicariales, indicó el funcionario.

La víctima del ataque sicarial fue identificada como Cristofer Armando Ospina Ballesteros, de 28 años de edad, mientras que el bebe fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera y está fuera de peligro.

En el lugar hicieron presencia personal de la Sijín de la Policía, que iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este ataque sicarial en el departamento del Quindío, donde la criminalidad no se detiene a pesar de los operativos de las autoridades.